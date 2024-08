"शवों को बेचने वाला...": आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रमुख ने संदीप घोष पर लगाया बड़ा आरोप

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रमुख संदीप घोष से इस महीने एक जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के सिलसिले में सीबीआई ने कड़ी पूछताछ की है. उन पर पिछले साल भ्रष्टाचार और शवों व बायोमेडिकल कचरे की तस्करी का आरोप लगाया गया था. यह आरोप आरजी कर अस्पताल में उप चिकित्सा अधीक्षक रहे अख्तर अली ने लगाए थे. अली अब मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में इसी पद पर हैं.

अली ने एनडीटीवी को बताया कि उन्होंने सतर्कता आयोग और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज कराने की भी कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने इनकार कर दिया था.

अली ने बुधवार को एनडीटीवी से कहा, "मेरी शिकायतों में से एक बायोमेडिकल कचरे की तस्करी थी. हम सभी जानते हैं कि इस्तेमाल की गई सिरिंज और उपयोगकर्ता के हाथ के दस्ताने जैसे मेडिकल कचरे का निपटान कीटाणुशोधन मानदंडों के अनुसार किया जाना चाहिए, लेकिन वह (डॉ घोष) इस सामग्री को बांग्लादेशी नागरिकों को बेचते थे. खान नाम का एक सुरक्षा अधिकारी इस तस्करी में शामिल था..."

उन्होंने बताया कि, "..इसके बाद, शवों की अवैध बिक्री. फोरेंसिक मेडिसिन हेड ने शिकायत की थी... परिवार के सदस्यों (जिनके शवों को उसने कथित तौर पर बेचा था) ने भी शिकायत की थी. एक राष्ट्रीय आयोग ने उसे बुलाया था..." अली ने कहा, सम्मन का कोई नतीजा नहीं निकला.

अली ने डॉ घोष पर कार्य आदेश या अनुबंध देने के लिए 20 प्रतिशत की रिश्वत लेने और जानबूझकर छात्रों को फेल करने का भी आरोप लगाया. अली ने पहले कहा, "वह एक माफिया व्यक्ति की तरह था..."

उन्होंने कहा, "मैंने यह सभी आरोप लगाए... लेकिन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की. कल रात मैं पुलिस स्टेशन गया लेकिन उन्होंने एफआईआर लेने से इनकार कर दिया." उन्होंने कहा कि उन्होंने संदीप घोष के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में आपराधिक मामला भी दायर किया है. उन्होंने कहा कि इस मामले की सुनवाई कल हो सकती है.

