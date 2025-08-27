मेरठ में आग के गोले में बदली स्कूल बस, सवार 17 बच्चे बाल-बाल बचे

यूपी के मेरठ से बड़ी खबर सामने आई है. यहां एक स्कूल बस में आग लग गई, हालांकि बस में सवार सभी 17 बच्चे सुरक्षित हैं. जांच में पता चला है कि बस में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है.
🔴#BREAKING | मेरठ में एक स्कूल बस में लगी भीषण आग, बस में सवार 17 बच्चे बाल-बाल बचे#Meerut | #SchoolBus | #FireAccident | @ashutoshjourno pic.twitter.com/TjzyGiBg5l— NDTV India (@ndtvindia) August 27, 2025
बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी बस
मामला परतापुर थाना इलाके का है. सेंट पैट्रिक्स स्कूल की बस बच्चो को घर छोड़ने के लिए जा रही थी. तभी शॉर्ट सर्किट की वजह से बस में अचानकर आग लग गई. ड्राइवर और कंडक्टर ने समय रहते सभी बच्चों को बस से बाहर निकाल लिया. इसके बाद पलक झपकते ही बस आग का गोला बन गई.
आग के बाद हुआ तेज ब्लास्ट
आग लगने के बाद बस में तेज ब्लास्ट भी हुआ. दमकल विभाग की गाड़िया आग बुझाने में जुटी गई. घटना के समय कई स्थानीय लोगों ने भी बच्चों को बाहर निकालने में मदद की. स्कूल की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं