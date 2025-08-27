विज्ञापन
विशेष लिंक

मेरठ में आग के गोले में बदली स्कूल बस, सवार 17 बच्चे बाल-बाल बचे

ड्राइवर और कंडक्टर ने समय रहते सभी बच्चों को बस से बाहर निकाल लिया. इसके बाद पलक झपकते ही बस आग का गोला बन गई. 

Read Time: 1 min
Share
मेरठ में आग के गोले में बदली स्कूल बस, सवार 17 बच्चे बाल-बाल बचे

यूपी के मेरठ से बड़ी खबर सामने आई है. यहां एक स्कूल बस में आग लग गई, हालांकि बस में सवार सभी 17 बच्चे सुरक्षित हैं. जांच में पता चला है कि बस में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है. 

बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी बस

मामला परतापुर थाना इलाके का है. सेंट पैट्रिक्स स्कूल की बस बच्चो को घर छोड़ने के लिए जा रही थी. तभी शॉर्ट सर्किट की वजह से बस में अचानकर आग लग गई. ड्राइवर और कंडक्टर ने समय रहते सभी बच्चों को बस से बाहर निकाल लिया. इसके बाद पलक झपकते ही बस आग का गोला बन गई. 

आग के बाद हुआ तेज ब्लास्ट

आग लगने के बाद बस में तेज ब्लास्ट भी हुआ. दमकल विभाग की गाड़िया आग बुझाने में जुटी गई. घटना के समय कई स्थानीय लोगों ने भी बच्चों को बाहर निकालने में मदद की. स्कूल की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Meerut, Meerut News, School Bus Caught Fire, 17 Children Are Safe, Fire In School Bus
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com