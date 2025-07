श्रावण मास की पहली सोमवारी... शिवभक्ति में डूबी हुई सुबह... और चारों तरफ गूंजते हुए 'बोल बम' के जयकारे. आज का दिन शिवभक्तों के लिए बेहद खास है. देशभर के प्रमुख शिव मंदिरों, खासकर ज्‍योतिर्लिंग धामों में आज अद्भुत नजारा देखने को मिला. काशी के विश्वनाथ से लेकर देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम तक, उज्जैन के महाकाल से लेकर हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव तक, हर जगह शिवभक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा. मंदिरों में अलसुबह से ही जलाभिषेक, आरती और विशेष पूजन की परंपराएं शुरू हो गईं.

सावन की पहली सोमवारी को वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं. सुबह होते ही भक्तगण बाबा के दर्शन को उमड़ पड़े. मंदिर प्रांगण 'हर हर महादेव' के जयकारों से गूंज उठा. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. मंदिर परिसर में साफ-सफाई, श्रद्धालुओं की लाइन व्यवस्था और जल चढ़ाने की पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है.

मध्‍य प्रदेश के उज्‍जैन में महाकाल मंदिर में अहले सुबह से ही शिवभक्‍तों का तांता लगा हुआ है. श्रावण के पहले सोमवार पर अहले सुबह ढाई बजे कालों के काल बाबा महाकाल की इस दिव्य आलौकिक भस्म आरती में श्रद्धालु जुटे और उसके बाद से जलाभिषेक और दर्शन के लिए भीड़ उमड़ रही है.

सामान्य दर्शनार्थियों को श्री महाकाल महालोक के नंदी द्वार से प्रवेश दिया जा रहा है. यहां से श्रद्धालु मानसरोवर फैसिलिटी सेंटर से महाकाल टनल के रास्ते मंदिर परिसर से होते हुए कार्तिकेय व गणेश मंडपम से भगवान महाकाल के दर्शन कर रहे हैं. वे निर्माल्य द्वार और नए आपातकालीन द्वार से बाहर निकल रहे हैं. जल अर्पण की व्यवस्था श्री महाकालेश्वर मंदिर के सभामंडप और कार्तिकेय मंडपम में जलपात्र के माध्यम से है. शीघ्र दर्शन टिकट वाले दर्शनार्थियों को गेट नंबर 1 ही प्रवेश दिया जा रहा है.

हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सावन की पहली सोमवारी पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे. धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव सावन महीने में अपने ससुराल कनखल में ही निवास करते हैं. श्रीमहंत रविंद्र पुरी महाराज के अनुसार, भोलेनाथ ने स्वयं दक्षेश्वर में वास का वचन दिया था, जिसे वे सावन में निभाते हैं. यही कारण है कि हरिद्वार इन दिनों शिवमय हो जाता है. घाटों पर कांवड़िए गंगाजल लेकर जलाभिषेक करते दिखे.

