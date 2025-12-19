विज्ञापन
चौहान जी, फिर एक बार सोचिए, समय है अभी कानून वापस लेने का: ‘जी राम जी’ बिल पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे

संसद ने गुरुवार को VB-G RAM G बिल पास कर दिया है. यह बिल 20 साल पुराने MGNREGA की जगह लेगा और हर साल 125 दिन के ग्रामीण मजदूरी वाले रोज़गार की गारंटी देगा. राज्यसभा में विपक्ष के ज़ोरदार विरोध के बीच, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पुरानी स्कीम की कमियों को ठीक करने के लिए यह ज़रूरी था.

चौहान जी, फिर एक बार सोचिए, समय है अभी कानून वापस लेने का: ‘जी राम जी’ बिल पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे
संसद ने ‘विकसित भारत- जी राम जी विधेयक’ को मंजूरी दी
  • कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जी राम जी बिल को गरीबों के खिलाफ बताया और इसे वापस लेने की मांग की.
  • खड़गे ने कहा कि मनरेगा गरीबों के लिए महत्वपूर्ण कानून है, इसमें बदलाव सही नहीं होगा.
  • ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नया बिल पुरानी योजना की कमियों को दूर करने के लिए जरूरी था
नई दिल्ली:

"चौहान जी, फिर एक बार सोचिये. समय है अभी कानून वापस लेने का. समय है अभी...कई कानून सरकार ने वापस लिए. कोई धक्का लगा क्या सरकार को. आपने तीन काले कानून वापस लिए कृषि से जुड़े. आप अगर इस कानून को वापस वपस लिए तो आप हीरो बन जाएंगे. आप मामा की जगह मामाजी बन जायेंगे", जी राम जी बिल पर राज्यसभा में बहस में बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य सभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात कही.  मनरेगा की जगह लाए गए "जी राम जी बिल" का विरोध करते हुए खड़गे ने कहा कि मौजूदा मनरेगा कानून गरीबों से सम्बंधित कानून है, इससे छेड़ छाड़ करना ठीक नहीं है.

खरगे ने कहा, "मुंह में राम बगल में छुरी मत रखो! गरीबों के लिए राम राम बोलते रहो, लेकिन उसके आगे से पीछे से छुरी रखे हो...मैं कसम से बोलता हूं. मेरी मां का इन्तेकाल मेरे बचपन में हो गया था जब मैं 6-7 साल का होगा. मैं उनकी कसम खाकर कहता हूं - ये कानून गरीबों के लिए अच्छा नहीं है. मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं, भारत मां की कसम खाकर कहता हूं, ये कानून गरीबों के लिए ठीक नहीं है".  

"जवाब नहीं देने देना ये भी हिंसा है"

खड़गे ने मांग की कि "जी राम जी" बिल को वापस लें और इसे सेलेक्ट कमिटी के पास आगे चर्चा के लिए भेजा जाए. खरगे के बयान के बाद जब ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान बहस का जवाब देने के लिए खड़े हुए तो विपक्षी सांसदों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दिया. नाराज़ शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "ये बापू के आदर्शों की हत्या कर रहे हैं. जवाब नहीं देने देना ये भी हिंसा है".  

