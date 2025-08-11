विज्ञापन
विशेष लिंक

जनता इंडिया गेट के सामने कोड़े मारेगी... सामना ने संपादकीय में चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप

इसमें लिखा गया है कि राहुल गांधी ने वोटों की चोरी के मामले को उजागर किया था लेकिन आयोग इसकी जांच का नाम नहीं ले रहा है बल्कि राहुल गांधी से ही हलफनामा मांगा जा रहा है, जिसमें कहा जा सके कि आप जो कह रहे हैं वह सच है.

Read Time: 2 mins
Share
जनता इंडिया गेट के सामने कोड़े मारेगी... सामना ने संपादकीय में चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप
(फाइल फोटो)
  • शिवसेना (UBT) ने सामना के संपादकीय में चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया है
  • संपादकीय में राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को उजागर करते हुए आयोग की जांच में लापरवाही बताई गई है
  • महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भी वोटों की चोरी होने का आरोप संपादकीय में लगाया गया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

शिवसेना (UBT) ने अपने मुखपत्र सामना के ताजा संपादकीय में भारत के चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा है. संपादकीय में कहा गया है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है. राहुल गांधी के आरोपों का हवाला देते हुए संपादकीय में कहा गया है कि लोकसभा चुनावों में वोटों को चुराया गया था और इस वजह से एक बार फिर बीजेपी की सरकार सत्ता में आई थी. 

इसमें लिखा गया है कि राहुल गांधी ने वोटों की चोरी के मामले को उजागर किया था लेकिन आयोग इसकी जांच का नाम नहीं ले रहा है बल्कि राहुल गांधी से ही हलफनामा मांगा जा रहा है, जिसमें कहा जा सके कि आप जो कह रहे हैं वह सच है. संपादीकय में यह भी कहा गया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान भी वोटों की चोरी हुई थी.

बिहार चुनाव पर संपादकीय ने कही ये बात

संपादकीय में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने बिहार में होने वाले चुनावों के लिए जो मतदाता सूचियां साझी की हैं, उनमें कई अनियमितताएं सामने आई हैं. मुजफ्फरपुर के भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में बूथ संख्या 370 पर कुल 619 मतदाताओं में से 269 मतदाताओं के नाम ‘मकान नंबर 27' के एक ही पते पर दर्ज हैं. जमुई में भी बूथ संख्या 86 पर कुल 618 मतदाताओं में से 247 मतदाताओं के नाम ‘मकान नंबर 3' के एक ही पते पर दर्ज हैं. 269 और 247 मतदाता एक ही घर में कैसे रह सकते हैं? इसका मतलब है कि चुनाव आयोग ‘विशेष अभियान' के नाम पर बिहार में गड़बड़ घोटाला फैलाने का अपना धंधा जारी रखे हुए है. 

जनता इंडिया गेट के सामने चुनाव आयोग को कोड़े मारेगी

संपादकीय में कहा गया है कि यह लोग भूल गए हैं कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है. भोले-भाले लोगों को फंसाना इस संस्था का काम बन गया है. अगर ये भोले-भाले लोग गुस्से में सड़कों पर उतर आए तो आयोग की खैर नहीं होगी. जनता इंडिया गेट के सामने चुनाव आयोग को कोड़े मारेगी. इन सभी अपराधों को चुपचाप देखनेवाले सुप्रीम कोर्ट के प्रति भी हम चिंतित हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shiv Sena (UBT), Saamana Editorial, Election Commission, Allegations On ECI, BJP Influence On ECI, Vote Rigging, Rahul Gandhi Allegations
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com