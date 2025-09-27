विश्व में शांति के लिए हम एक साथ... ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करते हुए बोले एस जयशंकर

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में ब्रिक्स देशों के समकक्षों के साथ बैठक की. इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए विदेश मंत्री के साथी सदस्यों से वैश्विक शांति स्थापना, कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन के लिए काम करने का आग्रह किया. इस बार ब्रिक्स समूह की ये बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि इसका आयोजन अमेरिका में किया गया है. ऐसा इसलिए भी क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से ब्रिक्स समूह को अमेरिका विरोधी बताते रहे हैं.

Hosted a meeting of the BRICS Foreign Ministers in New York today.



Highlighted that



➡️ When multilateralism is under stress, BRICS has stood firm as a strong voice of reason and constructive change.



➡️ In a turbulent world, BRICS must reinforce the message of peacebuilding,… pic.twitter.com/hbtpOTZBfb — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) September 26, 2025

बीते दिनों तो डोनाल्ट ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात कही थी. अब इस समूह की बैठक अमेरिका में ही हुई है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बैठक की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया है.

इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि आज न्यूयॉर्क में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की एक बैठक की मेजबानी की और इस बात पर जोर दिया कि एक अशांत दुनिया में ब्रिक्स समूह के देश शांति, स्थापना, संवाद, कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन के संदेश को लेकर आगे बढ़ना चाहिए.

