सराहनीय कदम... पहलगाम हमले में शामिल TRF को आतंकवादी गुट घोषित करने पर एस जयशंकर

अमेरिका ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले (Pahalgam Terrorist Attack) के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Tayyiba) के मुखौटा संगठन ‘द रेजिस्टेंस फ्रंट' (टीआरएफ) को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है. इस पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुशी जताई है. उन्होंने इसे भारत-अमेरिका आतंकवाद-रोधी सहयोग की एक मज़बूत पुष्टि कहा है.

A strong affirmation of India-US counter-terrorism cooperation.



Appreciate @SecRubio and @StateDept for designating TRF—a Lashkar-e-Tayyiba (LeT) proxy—as a Foreign Terrorist Organization (FTO) and Specially Designated Global Terrorist (SDGT). It claimed responsibility for the…