उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में ऋषिकेश–बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें एक शख्‍स की मौत हो गई है. देर रात रुद्रप्रयाग से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रेंतोली के पास एक बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने पैराफिट को तोड़ते हुए करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिरते हुए सीधे अलकनंदा नदी में समा गया. रात के अंधेरे और दुर्गम स्थल के कारण तत्काल कोई सहायता नहीं मिल सकी, लेकिन सूचना मिलते ही पुलिस, SDRF और स्थानीय बचाव टीमें मौके पर पहुंचीं और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया.

जानकारी के मुताबिक, बचाव दल ने मौके पर पहुंच कर नदी के किनारे से एक व्यक्ति का शव बरामद किया है. मृतक की पहचान अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन माना जा रहा है कि वह उसी बोलेरो वाहन का सवार था. वाहन जिस तरह पैराफिट तोड़कर नीचे खाई में गिरा, उससे इस दुर्घटना की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है.

बोलेरो की तलाश में जुटा प्रशासन

सबसे चुनौतीपूर्ण स्थिति यह है कि बोलेरो वाहन का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है. यह साफ नहीं हो पा रहा कि वाहन नदी की तेज धारा में बह गया या गहरे जल में दब गया है. बचाव टीमें लगातार नदी के किनारों, संभावित बहाव क्षेत्रों और खाई के हिस्सों में तलाश कर रही हैं.

बोलेरो सवारों के बारे में पता नहीं

इसके साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि वाहन में अन्य लोग भी सवार थे या नहीं. अभी तक किसी अन्य व्यक्ति की मौजूदगी की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस इस संभावना से इनकार नहीं कर रही है.

यह हादसा फिर एक बार यह याद दिलाता है कि पहाड़ी सड़कों पर सावधानी की एक छोटी सी चूक भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है.

