रुद्रप्रयाग: केदारनाथ हाईवे पर हुआ हादसा, मैक्स खाई में गिरी, दो की मौत, चार घायल

रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर भीरी बाजार स्टेट बैंक के पास मैक्स वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा, जिसमें सवार 6 लोगों में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 लोगों को 108 सेवा के माध्यम से उपचार के लिए सीएचसी अगस्त्यमुनि ले जाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया है.

कैसे हुई पूरी घटना

मक्कूमठ से रुद्रप्रयाग की ओर आ रहा एक मैक्स वाहन अचानक भीरी के पास अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खेत में जा गिरा, जिसमें 06 लोग सवार थे. सूचना पर थाना ऊखीमठ एवं अगस्त्यमुनि पुलिस के साथ रेस्क्यू दल मौके पर पहुंची, जहां रेस्क्यू ने खाई में गिरे वाहन से घायलों को सड़क पर पहुंचाया, जहां से 108 से माध्यम से घायलों को उपचार के लिए सीएचसी अगस्त्यमुनि पहुंचाया गया. जबकि दो लोगों की मौके पर मौत हो गई.

पुलिस ने दी जानकारी

थाना अध्यक्ष मुकेश चौहान ने बताया कि स्थानीय लोगों की सूचना के बाद थाना ऊखीमठ पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया.

मृतक व्यक्तियो की पहचान

विकास पुत्र राम, निवासी बिजनौर (उ0प्र0) (वाहन चालक)

शिशपाल, पुत्र फूल सिंह, उम्र- 45 वर्ष, निवासी बिजनौर (उ0प्र0)

घायल व्यक्तियों की पहचान