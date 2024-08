मेरी भी बेटी और पोती है...;डॉक्टर रेप-मर्डर के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में शामिल होंगे टीएमसी सांसद

कोलकाता महिला डॉक्टर रेप-मर्डर केस में इंसाफ की मांग को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. इस बीच तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आधी रात को होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की बात कही. वरिष्ठ नेता ने इस बारे में एक्स पर जानकारी दी. उन्होंने कहा, "मैं प्रदर्शन में शामिल होने जा रहा हूं, क्योंकि लाखों बंगाली परिवारों की तरह मेरी भी एक बेटी और छोटी पोती है. हमें उठ खड़ा होना चाहिए. महिलाओं के खिलाफ क्रूरता बहुत हो गई है. आइए हम सब मिलकर इसका विरोध करें, चाहे कुछ भी हो जाए."

Tomorrow I am going to join the protesters particularly because I've a daughter and little granddaughter like millions of Bengali families. We must rise to the occasion. Enough of cruelty against women. Let's resist together. Come what may.