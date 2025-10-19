विज्ञापन
दिवाली पर RSS का 'पंच परिवर्तन' अभियान, लोगों से किया ये आह्वान

पिछले दो वर्षों से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने विजयादशमी कार्यक्रम हो, भाषण हो या अन्य चर्चाएं, पंच परिवर्तन इस संकल्पना को ज़ोर देकर प्रस्तुत किया है.

  • राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस दिवाली पंच परिवर्तन संकल्पना का व्यापक जागरूकता अभियान आयोजित किया है
  • संघ के स्वयंसेवक और संबद्ध संगठन दिवाली की शुभकामनाओं के साथ पंच परिवर्तन का स्मरण करा रहे हैं
  • डॉ. मोहन भागवत ने पिछले दो वर्षों से पंच परिवर्तन को विभिन्न कार्यक्रमों और भाषणों में प्रमुखता दी है
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा इस बार दिवाली के अवसर पर 'पंच परिवर्तन' संकल्पना का विशाल जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. संघ के स्वयंसेवकों और उनके द्वारा संचालित विभिन्न संगठनों द्वारा दिवाली की शुभकामनाएं देते समय इस बार 'पंच परिवर्तन' का स्मरण कराया जा रहा है. स्वयंसेवकों के साथ-साथ समाज के सभी लोगों से पंच परिवर्तन के 5 दीपक जलाने का आह्वान किया जा रहा है.

पंच परिवर्तन पर जोर

पंच परिवर्तन के 5 आयाम

सरसंघचालक द्वारा बताए गए कार्यक्रम के अनुसार, यदि प्रत्येक व्यक्ति 5 बदलाव करता है, तो समाज और देश में बड़े सकारात्मक बदलाव होंगे. 'पंच परिवर्तन' के तहत शामिल किए गए 5 आयाम इस प्रकार हैं: 

  • स्व-बोध (अर्थात स्वदेशी)
  • नागरिक कर्तव्य
  • पर्यावरण
  • सामाजिक समरसता
  • कुटुम्ब प्रबोधन

इस वर्ष पहली बार, दिवाली के अवसर पर, संघ के विभिन्न संगठनों और स्वयंसेवकों की ओर से व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है.

RSS, RSS Panch Parivartan Campaign, RSS Diwali Event
