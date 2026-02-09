अदनान सामी के साथ भोजन के लिए पहुंचे मोहन भागवत, कांग्रेस ने याद दिलाया सामी के पिता का इतिहास

विपक्षी कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव ) ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत के गायक-संगीतकार अदनान सामी के साथ भोजन करने की सोमवार को कड़ी आलोचना की है. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह ‘राष्ट्र-विरोधी' कृत्य के समान है. कांग्रेस ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि अदनान सामी के पिता अरशद सामी खान पाकिस्तानी वायु सेना में पायलट थे, जो 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में पठानकोट हवाई अड्डे पर किये गए हमले में शामिल थे.

मुंबई कार्यक्रम में शामिल हुए थे सामी

अदनान सामी और बॉलीवुड कलाकार सलमान खान, विक्की कौशल, रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी सहित कई अन्य हस्तियों ने आरएसएस का शताब्दी वर्ष मनाने के लिए सप्ताहांत के दौरान मुंबई में आयोजित दो दिवसीय कार्यक्रम में भाग लिया.

कांग्रेस का एक्स पोस्ट

कांग्रेस ने ‘एक्स' पर पोस्ट किया, ‘अदनान सामी के पिता अरशद सामी खान पाकिस्तानी वायु सेना में पायलट थे, जिन्होंने 1965 के युद्ध के दौरान पठानकोट हवाई अड्डे को नष्ट कर दिया था. आज, मोहन भागवत उनके साथ भोजन का आनंद ले रहे हैं। आरएसएस (का यह कदम) राष्ट्रविरोधी है.'

राउत ने दागे सवाल

शिवसेना सांसद संजय राउत ने सवाल किया कि आरएसएस सामी के साथ भोजन साझा करके देश को क्या प्रेरणा दे रहा है. राउत ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि आर्थिक अपराध के मामले में एक अभिनेत्री के खिलाफ ‘लुकआउट' नोटिस जारी है, वह भी कार्यक्रम में मौजूद थीं. शिवसेना (उद्धव) सांसद ने कहा कि उनके पति पर अश्लील फिल्में बनाने का आरोप है. उन्होंने सवाल किया, ‘आप देश को क्या संदेश दे रहे हैं? क्या संघ गुनाहों को छिपाने की कोशिश कर रहा है?' राउत ने हाल में हुए भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि देश के अमेरिका का ‘गुलाम' बनने की जिम्मेदारी भी संघ को लेनी चाहिए.

सामी ने साझा की थी तस्वीर

सामी ने रविवार को अपने ‘एक्स' अकाउंट पर भागवत के साथ तस्वीरें साझा की थीं और आरएसएस प्रमुख की प्रशंसा की थी. पद्मश्री से सम्मानित सामी ने पोस्ट में लिखा था, ‘आरएसएस के महान सरसंघचालक मोहन भागवत के साथ एक बेहतरीन दोपहर बिताई. उन्हें सुनना आनंददायक था और उन्होंने बड़ी कुशलता से कई मिथकों एवं गलतफहमियों को दूर किया. वह एक अत्यंत सज्जन और बेहतरीन व्यक्ति हैं.'