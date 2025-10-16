Photos: हिमाचल में भारी बर्फबारी के बाद रोहतांग दर्रा खुला, अब बर्फ का दीदार कर पाएंगे सैलानी

हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर के महीने में हुई बर्फबारी के चलते प्रसिद्ध रोहतांग दर्रा बंद हो गया था. बीआरओ उसे बहाल करने में जुटा था और अब यह मार्ग 4x4 वाहनों के लिए पूरी तरह से खोल दिया है.

अब प्रदेश के 13050 फीट की ऊंचाई पर पड़ने वाले रोहतांग दर्रा का दीदार एक बार फिर पर्यटक कर सकेंगे.

अक्टूबर महीने में ही इस बार रोहतांग दर्रे पर करीब ढ़ाई से तीन फीट ताजा बर्फ गिरी है.

वहीं, बीआरओ ने बाकी वाहनों के लिए भी मार्ग बहाली का कार्य जारी रखा है.

पर्यटक अक्टूबर महीने में दर्रा पर पहुंचकर ताजा बर्फ की मोटी चादर का दीदार कर सकेंगे.

बता दें कि पांच-छह अक्टूबर को रोहतांग दर्रा पर ढ़ाई से तीन फीट ताजा हिमपात हुआ है.

जिससे वाहनों की आवाजाही के लिए मार्ग बंद पड़ा था.

रोहतांग दर्रे का खुल जाना मनाली के पर्यटन कारोबार के लिए संजीवनी माना जा रहा है.

वहीं लाहौल स्पीति की तरफ से भी कोकसर से रोहतांग मार्ग 4x4 वाहनों के लिए खोल दिया है.