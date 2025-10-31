मोशन डिटेक्टर, एयर गन, इलेक्ट्रो शॉक वेपन... पूरी तैयारी के साथ रोहित आर्या ने बच्चों को बनाया था बंधक

मुंबई के पॉवई इलाके में 17 बच्चों सहित 19 लोगों को बंधक बनाने और पुलिस मुठभेड़ में मारे गए रोहित आर्या केस ने पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया. अब इस मामले में और अहम जानकारी सामने आई है. पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी रोहित आर्य ने जिस आरए स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाया था, वहां पर कोई और शख्स ना आ जाए... इसलिए जगह-जगह मोशन डिटेक्टर लगा रखे थे. सूत्रों ने बताया कि रोहित ने सीढ़ियों से लेकर जिस जगह बच्चों को बंधक बनाया था वहां तक मोशन डिटेक्टर लगाए थे. ताकि बिना उसकी अनुमति के कोई अंदर आए तो अलार्म बजे. सूत्रों ने आगे बताया कि रोहित ने कई सीसीटीवी भी लगा रखे थे जिसमें ऑडियो-वीडियो दोनों रिकॉर्ड करने की क्षमता थी और इसके जरिए वह सब पर नजर रखे हुए था.

सेंटर शटर लॉक लगाया था

आरोपी के पास एयर गन के अलावा इलेक्ट्रो शॉक वेपन भी था. इसके अलावा सेल्फ डिफेंस स्टिक भी उसके पास थी, इस स्टिक पर बटन होता है और उसे दबाते ही खुलकर बड़ी हो जाती है. आरोपी ने गेट बंद करने के लिए सेंटर शटर लॉक भी लगाए थे ताकि कोई उसे जल्दी तोड़ ना सके.

बता दें कि पवई स्थित आरए स्टूडियो में पुलिस गोलीबारी में गोली लगने से आर्या की मौत हो गई थी. उसने गुरुवार दोपहर करीब 1.45 बजे 17 किशोर अभिनय ऑडिशन देने वालों सहित 19 लोगों को दो घंटे तक बंधक बनाकर रखा था. गुरुवार को बंधक बनाए जाने के इस नाटक के दौरान उसने एक वीडियो संदेश भी जारी किया था. जिसमें कहा था कि मैं न आतंकवादी हूं और न ही पैसे मांग रहा हूं. मैं कुछ लोगों से बात करना चाहता हूं. उसने यह भी बताया था कि उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन अपनी जान लेने के बजाय, वह बंधक योजना के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था जिनसे वह बात करना चाहता था. पुलिस इस मामले की जांच में लगी हुई है.