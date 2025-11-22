विज्ञापन
सड़क पर बन गई सुरंग, लड़की गिरी, समाते हुए बची पूरी बस... शिमला का ये वीडियो दिल दहला देगा

हिमाचल प्रदेश के शिमला में भट्ठाकुफर के पास एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां सड़क धंसने से एक गहरा गड्ढा हो गया और इसमें एक स्कूल की छात्रा गिर गई. गनीमत रही कि बच्ची की जान बच गई और रस्सी के सहारे उसे बाहर निकाला गया.

हिमाचल के शिमला में सड़क धंसी, स्‍कूली छात्रा बस से गड्डे में गिरी
  • हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट की बस HP63A8832 स्कूली बच्चों को लेकर जा रही थी, तभी टायर बीच सड़क में धंस गया
  • यह घटना भट्टाकुफर चौक पर हुई जहां बस का अगला टायर सड़क के गड्ढे में फंस गया था
  • बस में चढ़ते समय एक छात्रा प्रियांशी खड्डे में गिर गई, जिसे बड़ी मेहनत से सुरक्षित निकाला गया
शिमला:

हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट एचआरटीसी की बस नंबर HP63A8832 स्कूली बच्चों को लेने जा रही थी. इस दौरान भट्टाकुफर चौक पर बस का अगला टायर बीच रोड में ही धंस गया. इस बस में शिमला के नामी स्कूल ऑकलैंड हाउस के छात्र स्कूल जाने वाले थे. बस में चढ़ते हुए एक स्कूली छात्रा उस खड्डे में गिर गई. बड़ी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया. खड्डे में गिरी छात्रा का नाम प्रियांशी बताया जा रहा है, जो ऑकलैंड हाउस स्कूल की 8वीं कक्षा की पढ़ती है. 

सड़क धंसने से कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि सड़क का कुछ हिस्‍सा ही धंसा और बस ऊपर ही अटक गई. हालांकि, ये गड्ढा इतना बड़ा था कि इसमें एक छात्रा गिर गई. इसके बाद ड्राइवर तुरंत बस से उतरा और लड़की को बाहर निकाला. जिस किसी ने भी ये मंजर देखा, उसका दिल दहल गया.

