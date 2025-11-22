सड़क पर बन गई सुरंग, लड़की गिरी, समाते हुए बची पूरी बस... शिमला का ये वीडियो दिल दहला देगा

हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट एचआरटीसी की बस नंबर HP63A8832 स्कूली बच्चों को लेने जा रही थी. इस दौरान भट्टाकुफर चौक पर बस का अगला टायर बीच रोड में ही धंस गया. इस बस में शिमला के नामी स्कूल ऑकलैंड हाउस के छात्र स्कूल जाने वाले थे. बस में चढ़ते हुए एक स्कूली छात्रा उस खड्डे में गिर गई. बड़ी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया. खड्डे में गिरी छात्रा का नाम प्रियांशी बताया जा रहा है, जो ऑकलैंड हाउस स्कूल की 8वीं कक्षा की पढ़ती है.

अचानक धंसी सड़क!



शिमला के भट्टाकुफर क्षेत्र में बड़ी दुर्घटना टल गई, जब सड़क अचानक धंसने से एक गहरा गड्ढा बन गया और ऑकलैंड हाउस स्कूल की आठवीं कक्षा की छात्रा प्रियांशी उसमें गिर गई. बस में चढ़ते समय छात्रा अचानक बने गड्ढे में गिर पड़ी. कड़ी मशक्कत के बाद रस्सी की मदद से बच्ची… pic.twitter.com/dlhiIy6PYp — NDTV India (@ndtvindia) November 22, 2025

सड़क धंसने से कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि सड़क का कुछ हिस्‍सा ही धंसा और बस ऊपर ही अटक गई. हालांकि, ये गड्ढा इतना बड़ा था कि इसमें एक छात्रा गिर गई. इसके बाद ड्राइवर तुरंत बस से उतरा और लड़की को बाहर निकाला. जिस किसी ने भी ये मंजर देखा, उसका दिल दहल गया.