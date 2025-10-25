रफ्तार ने छीन ली जिंदगी... काली थार से लेकर BMW तक, कभी न भूल पाने वाले वो 10 खौफनाक हादसे

देशभर में रफ्तार का कहर अब तक न जाने कितनी जानें ले चुका है. लेकिन इसके बाद भी रफ्तार के कहर के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. शुक्रवार रात आगरा में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर बैठे कुछ लोगों को बुरी तरह से कुचल दिया, जिनमें पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई,वहीं कई घायल हैं. इस तरह की ये कोई पहली घटना नहीं है. इससे पहले भी देश के कई हिस्सों से ऐसे खौफनाक मामले सामने आ चुके हैं.

BMW हादसे में गई थी नवजोत सिंह की जान

दिल्ली के धौला कुआं में सितंबर में हुए बीएमडब्लू हादसे को कौन भूल सकता है. इस हादसे में बाइक सवार वित्त मंत्रालय के उप-सचिव नवजोत सिंह की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई थीं. कोर्ट में आरोपी गगनप्रीत कौर ने दावा किया था कि उसकी लग्जरी कार ने बाइक को पीछे से टक्कर नहीं मारी थी. हादसा अचानक सामने आए अवरोध की वजह से हुआ था. उसकी कार पहले फुटपाथ से टकराकर पलटी और बाद में बाइक से जा भिड़ी.

ऑडी ने कार को मारी जोरदार टक्कर

राजस्थान की राजधानी जयपुर में 22 अक्टूबर को एक तेज रफ्तार ऑडी कार दो अन्य कारों को जोरदार टक्कर मारकर फरार हो गई थी. ऑडी की स्पीड इतनी ज्यादा थी दूसरी गाड़ियों में टक्कर लगने के बाद उसका एयर बैग तक खुल गया. जिस गाड़ी में टक्कर लगी उसके परखच्चे उड़ गए. वहीं इस हादसे में कार सवार दो लोग घायल हो गए. एक के सिर में सिर पर सात टांके आए हैं. गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई. जानकारी के मुताबिक, ऑडी कार राजस्थान के पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा का नाबालिग बेटा चला रहा था.

काली थार की रफ्तार ने ली लड़की की जान

पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में 16 अक्टूबर को रफ्तार का ऐसा ही जानलेवा कहर देखने को मिला था. एक तेज रफ्तार काली थार ने सड़क किनारे खड़ी दो सगी बहनों को जोरदार टक्कर मार दी थी. इस हादसे में बड़ी बहन सोजेफ की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि छोटी बहन ईशा गंभीर रूप से घायल हुई थी. हादसे के समय दोनों बहनें कॉलेज से वापस लौट रही थीं और सड़क किनारे खड़े होकोर ऑटो का इंतजार कर रही थीं. इतने में थार ने उनको कुचल दिया.

तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार दोस्तों को रौंदा

दिल्ली में 7 अगस्त को सुबह करीब 6 बजे भीकाजी कामा प्लेस मेट्रो स्टेशन गेट नंबर-1 के पास एक तेज रफ्तार वाहन ने रॉयल एनफील्ड बाइक को जोरदार टक्कर मार दी थी. इस हादसे में बाइक पर सवार 19 साल का प्रत्युष और 16 साल का लक्ष्य वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए थे. उनको तुरंत AIIMS ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान 14 अगस्त को प्रत्युष ने दम तोड़ दिया था, जबकि लक्ष्य आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रहा है.

होंडा सिटी कार ने बलेनो कार सवार को मारी टक्कर

दिल्ली में रफ्तार के कहर का दूसरा मामला 15 सितंबर 2025 की रात का है. रात में करीब 2 से 3 बजे के बीच आरटीआर फ्लाईओवर, वसंत विहार पर होटल मैनेजर मयंक जैन की होंडा सिटी कार को एक नीली बलेनो कार ने जोरदार टक्कर मार दी थी. मयंक जैन जब अपनी कार से नीचे उतरे तो बलेनो ड्राइवर ने उन्हें जानबूझकर टक्कर मारी और मौके से भाग गया. मयंक को गंभीर हालत में RR हॉस्पिटल, धौला कुआं में भर्ती कराया गया था. हालांकि 8 दिन की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा.

बाइक सवार को टक्कर मारकर घसीटा

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में 3 अगस्त को हिट एंड रन का एक मामला सामने आया था. यहां पर नशे की हालत में एक डिप्‍टी सीएमओ ने दिन दहाड़े पहले तो दो बाइक सवार को टक्कर मारी और जब बाइक कार में फंस गई तो काफी दूर तक उसे घसीटता हुआ ले गया. हैरान करने वाली बात यह है कि हादसे के समय कार में डिप्टी सीएमओ के साथ उसकी पत्‍नी और बेटी भी मौजूद थी.

सफेद स्कोडा कार ने दो दोस्तों को कुचला. एक की मौत

गुरुग्राम में 24 जून की रात को दो दोस्त खाना खाने एनएच-8 स्थित चंचल होटल गए थे. होटल के पास तेज रफ्तार से एक सफेद स्कोडा कार आई और एलएलबी छात्र हर्ष समेत उसके दोस्त को जोरदार टक्कर मार दी. घायल हालत में हर्ष और उसके दोस्त को अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने हर्ष को मृत घोषित कर दिया था. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया था हादसे के समय वह काम से लौट रहा था और गाड़ी चलाते समय उसे नींद आ गई थी, जिससे यह दुर्घटना हो गई.

मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला को कार ने उड़ाया

मुंबई के बांगूर नगर पुलिस थाना क्षेत्र में 3 अगस्त को सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला को तेज़ रफ्तार सफेद रंग की कार ने जोरदार टक्कर मार दी थी. इस घटना में पूजा वर्मा नाम की महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी. हादसे के समय पूजा अपने पति के साथ सुबह टहल रही थीं. टक्कर इतनी तेज थी कि महिला उछलकर दूर जा गिरी. जबकि उसके पति बाल-बाल बचे थे.

लग्जरी कार ने राहगीरों को बुरी तरह रौंदा

जयपुर के नाहरगढ़ थाना इलाके में 8 अप्रैल को एक तेज रफ्तार लग्जरी कार ने सड़क पर न जाने कितने लोगों को बुरी तरह से रौंदते हुए फरार हो गई थी. इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा राहगीर और अन्य वाहन सवार गंभीर रूप से घायल हुए थे. हालांकि पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया था.

