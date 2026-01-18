विज्ञापन
दिल्ली पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि अगर कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत नज़दीकी पुलिसकर्मी को बताएं या 112 पर कॉल करें. तिरंगा फहराते समय हमारी सतर्कता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है

Republic Day Parade 2026 : मेट्रो सफर से लेकर एंट्री गेट तक, जानें हर जरूरी जानकारी एक क्लिक में
फाइल फोटो
  • नई दिल्ली जिला पुलिस ने 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह की सुरक्षा और व्यवस्थाएं कड़ी कर दी हैं.
  • कर्तव्य पथ पर भारतीय नदियों के नाम पर एनक्लोज़र बनाए गए हैं ताकि पहचान और व्यवस्था आसान हो सके.
  • सुरक्षा के लिए घेराबंदी, सीसीटीवी कैमरे, फेशियल रिकग्निशन, एंटी-ड्रोन यूनिट्स और स्नाइपर तैनात किए गए हैं.
नई दिल्ली:

देश 77वां गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है. ऐतिहासिक कर्तव्य पथ पर होने वाले मुख्य समारोह को लेकर नई दिल्ली जिला पुलिस ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को और मजबूत कर दिया है. ताकि हर नागरिक इस राष्ट्रीय पर्व को सुरक्षित और गरिमापूर्ण माहौल में मना सके. इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में एनक्लोज़र्स(चारदीवारी के अंदर का क्षेत्र) के नाम भारतीय नदियों के नाम पर रखे गए हैं, ताकि व्यवस्था और पहचान दोनों आसान हो सकें. इसके साथ ही सुरक्षा तैनाती में भी कई अहम बदलाव किए गए हैं.

कर्तव्य पथ और आसपास के इलाकों में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की बहु-स्तरीय घेराबंदी की गई है. पूरे इलाके पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है, जिन्हें फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) से जोड़ा गया है. किसी भी हवाई खतरे से निपटने के लिए एंटी-ड्रोन यूनिट्स और स्नाइपर टीमें ऊंची इमारतों पर तैनात हैं. जिले भर में होटल, गेस्ट हाउस, किरायेदारों और घरेलू सहायकों का सघन सत्यापन किया जा रहा है.

सभी आमंत्रित अतिथियों और टिकट धारकों से अपील है कि वे अपने पास पर दी गई जानकारी ध्यान से पढ़ें और उसी रूट का इस्तेमाल करें. रूट मैप, पार्किंग और एनक्लोजर से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए रक्षा मंत्रालय (rashtraparv.mod.gov.in) और दिल्ली पुलिस (delhipolice.gov.in) की वेबसाइट देखें. डीएमआरसी के सहयोग से सभी मेट्रो स्टेशनों पर लगातार घोषणाएं की जा रही हैं, जिनमें एंट्री-एग्ज़िट गेट, रूट और प्रतिबंधित सामान की जानकारी दी जा रही है.

मेट्रो से आने वालों के लिए सलाह

बीआस, ब्रह्मपुत्र, चंबल, चेनाब, गंडक, गंगा, घाघरा, गोदावरी, सिंधु और झेलम एनक्लोज़र के मेहमान उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन पर उतरें. कावेरी, कोसी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा, पेन्नार, पेरियार, रावी, सोन, सतलुज, तीस्ता, वैगई और यमुना एनक्लोज़र के लिए सेंट्रल सेक्रेटेरियट मेट्रो स्टेशन उपयुक्त रहेगा. विशेष आमंत्रित अतिथि दिल्ली मेट्रो में निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं. इसके लिए डिजिटल पास पर दिए निर्देशों का पालन करें.

प्रवेश के समय ध्यान रखें
तय किए गए चैनलाइज़र में ही चलें और साइन बोर्ड देखकर अपने एनक्लोज़र तक पहुंचें. प्रवेश बिंदुओं पर पब्लिक अनाउंसमेंट के जरिए मार्गदर्शन किया जाएगा।कृपया सुरक्षा कर्मियों का सहयोग करें. रास्ता पूछने या मदद के लिए दिल्ली पुलिस हेल्प डेस्क प्रमुख स्थानों पर उपलब्ध रहेंगे.

सुरक्षा कारणों से एनक्लोज़र के भीतर बैग, खाने-पीने का सामान, पावर बैंक, पानी की बोतल, थर्मस, छाता, परफ्यूम, स्प्रे, लाइटर, माचिस, चाकू, ब्लेड, कैंची, औज़ार, शराब, सिगरेट, हथियार, विस्फोटक या किसी भी तरह की ज्वलनशील वस्तु ले जाना सख्त मना है. केवल मोबाइल फोन की अनुमति है.

दिल्ली पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि अगर कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत नज़दीकी पुलिसकर्मी को बताएं या 112 पर कॉल करें. तिरंगा फहराते समय हमारी सतर्कता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है

