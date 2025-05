कर्नाटक में NEET Exam के दौरान छात्र का जनेऊ उतरवाने से बड़ा बवाल, सेंटर के बाहर विरोध-प्रदर्शन

राष्ट्रीय स्नातक पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET Exam) के दौरान छात्र का जनेऊ उतरवाने को लेकर बड़ा बवाल शुरू हो गया है. मामला दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक के कलबुर्गी से सामने आया है. जहां रविवार को सेंट मेरीज स्कूल में नीट परीक्षा के दौरान अधिकारियों ने एक छात्र को जनेऊ उतारने को कहा. जिसके बाद ब्राह्मण समुदाय के कई लोग एग्जाम सेंटर के बाहर जमा हो गए और अपना-अपना जनेऊ दिखाते हुए धरने पर बैठ गए.

अधिकारियों का कहना था कि छात्र श्रीपद पाटिल को परीक्षा केंद्र में जनेऊ पहनकर प्रवेश नहीं मिलेगा, इसे उतारने के बाद ही अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी. इसके बाद ब्राह्मण समुदाय के लोग परीक्षा केंद्र के सामने इकट्ठा हो गए और विरोध-प्रदर्शन करने लगे. साथ ही, अधिकारियों के इस कदम की निंदा करते हुए जिम्मेदारी तय करने की मांग की.

प्रदर्शनकारी सुधीर पाटिल ने कहा, "मेरा बेटा परीक्षा देने के लिए आया था, लेकिन इन लोगों ने कहा कि वह जनेऊ के साथ अंदर नहीं जा सकता. मैंने इनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे भीतर आने की अनुमति नहीं दी. मेरे बेटे ने जनेऊ मेरे हाथ में दे दिया और वह परीक्षा देने चला गया. यह गलत है, जनेऊ हमारे धार्मिक संस्कारों का हिस्सा है."

#WATCH | Karnataka: Members of the Brahmin community protest outside a NEET examination centre, located at St. Mary's School in Kalaburagi, after a candidate - Shripad Patil was made to remove his 'Janeu' (sacred thread) and then allowed to take the exam. pic.twitter.com/FK0AAPf6ag