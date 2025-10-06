विज्ञापन
विशेष लिंक

सुप्रीम कोर्ट से दिवाली पर ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति की मांग करेगी सरकार: रेखा गुप्ता

दीपावली, भारतीय सांस्कृति का सबसे बड़ा धार्मिक पर्व है. दिल्ली के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है त्योहार के दौरान, ग्रीन पटाखों (Green Firecrackers) को दिल्ली में चलाने की अनुमति दी जाए.

Read Time: 2 mins
Share
सुप्रीम कोर्ट से दिवाली पर ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति की मांग करेगी सरकार: रेखा गुप्ता
फाइल फोटो
  • दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट से दिवाली पर ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति मांगने का ऐलान किया है
  • दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में लिखित में अपना पक्ष रखकर प्रमाणित ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति की मांग करेगी
  • सरकार ने जन-भागीदारी और सरकारी नियमों का पालन करते हुए पर्यावरण के अनुकूल पटाखों की अनुमति की बात कही है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया है कि वह सुप्रीम कोर्ट से दिवाली पर ग्रीन पटाखें चलाने का आग्रह करेंगी. इतना ही नहीं दिल्ली सरकार, सुप्रीम कोर्ट में लिखित में अपना पक्ष भी रखेगी. जन-भागीदारी व सरकारी नियमों का पालन करते हुए प्रमाणित ग्रीन पटाखों के उपयोग को अनुमति दी जानें की मांग करेगी.

दीपावली, भारतीय सांस्कृति का सबसे बड़ा धार्मिक पर्व है. दिल्ली के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है त्योहार के दौरान, ग्रीन पटाखों (Green Firecrackers) को दिल्ली में चलाने की अनुमति दी जाए.

दिल्ली सरकार प्रदूषण पर प्रभावी रोक और पर्यावरण की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण सहयोग का आश्वासन देती है, ताकि इस संबंध में जारी किसी भी निर्देश को लागू किया जा सके.

ये सभी ग्रीन पटाखे, अधिकृत संस्थाओं द्वारा निर्मित हों, जिन्हें सक्षम व संबंधित विभागों द्वारा प्रमाणित किया गया हो.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com