सुप्रीम कोर्ट से दिवाली पर ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति की मांग करेगी सरकार: रेखा गुप्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया है कि वह सुप्रीम कोर्ट से दिवाली पर ग्रीन पटाखें चलाने का आग्रह करेंगी. इतना ही नहीं दिल्ली सरकार, सुप्रीम कोर्ट में लिखित में अपना पक्ष भी रखेगी. जन-भागीदारी व सरकारी नियमों का पालन करते हुए प्रमाणित ग्रीन पटाखों के उपयोग को अनुमति दी जानें की मांग करेगी.

दीपावली, भारतीय सांस्कृति का सबसे बड़ा धार्मिक पर्व है. दिल्ली के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है त्योहार के दौरान, ग्रीन पटाखों (Green Firecrackers) को दिल्ली में चलाने की अनुमति दी जाए.

दिल्ली सरकार प्रदूषण पर प्रभावी रोक और पर्यावरण की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण सहयोग का आश्वासन देती है, ताकि इस संबंध में जारी किसी भी निर्देश को लागू किया जा सके.

ये सभी ग्रीन पटाखे, अधिकृत संस्थाओं द्वारा निर्मित हों, जिन्हें सक्षम व संबंधित विभागों द्वारा प्रमाणित किया गया हो.