लाल किला ब्लास्ट का डॉक्टर कनेक्शन? जानिए किस एंगल से जांच कर रही है जांच एजेंसी

दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास सोमवार को हुए शक्तिशाली धमाके ने पूरे देश को हिला कर रख दिया. इस विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 से अधिक घायल हुए हैं. घटना के बाद राजधानी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और कई राज्यों में आतंकवाद-रोधी अभियान शुरू कर दिया गया है. प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिले हैं कि धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया.

कार को लेकर क्या है अपडेट?

जांच एजेंसियों के अनुसार, जिस कार में विस्फोट हुआ वह फिलहाल दक्षिण कश्मीर के पुलवामा निवासी डॉ. उमर मोहम्मद के नाम पर दर्ज है. उमर का नाम उस आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा बताया जा रहा है जिसे सोमवार को ही फरीदाबाद में जम्मू-कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने संयुक्त रूप से ध्वस्त किया था. इस मॉड्यूल में दो अन्य कश्मीरी डॉक्टर डॉ. मुज़म्मिल और डॉ. आदिल भी शामिल हैं.

भीड़भाड़ वाले इलाके को निशाना बनाने की थी योजना

सूत्रों के अनुसार, फरीदाबाद में कार्रवाई के बाद इस नेटवर्क के सदस्य घबरा गए और उन्होंने हमले की योजना को तेज़ी से अंजाम दिया, जिसका नतीजा लाल किले के पास हुआ धमाका हो सकता है. जांच में यह भी सामने आया है कि विस्फोटक कार को लाल किले से सेंट्रल दिल्ली की ओर जाते हुए देखा गया था, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि हमले का लक्ष्य राजधानी का कोई भी भीड़भाड़ वाला इलाका हो सकता था.

धमाके से कुछ घंटे पहले फरीदाबाद में दो किराए के मकानों से 2,900 किलोग्राम संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी. ये दोनों मकान डॉ. मुज़म्मिल शकील ने किराए पर लिए थे. अधिकारियों का कहना है कि यह नेटवर्क कट्टरपंथी पेशेवरों का संगठित समूह है.

कई एजेंसी कर रही है जांच

इस मामले की जांच अब दिल्ली पुलिस, जम्मू-कश्मीर पुलिस, एनआईए, एनएसजी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, यूपी एटीएस, हरियाणा पुलिस, गुजरात पुलिस और फॉरेंसिक टीमों की संयुक्त टीम कर रही है. पुलवामा में एक व्यक्ति तारिक को हिरासत में लिया गया है. शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि विस्फोटक कार कई बार मालिक बदली कर चुकी थी. पहले आमिर, फिर तारिक और अंत में उमर के पास पहुंची.

जम्मू-कश्मीर पुलिस पिछले 26 दिनों से डॉ. मुज़म्मिल, डॉ. आदिल और डॉ. उमर के जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल की निगरानी कर रही थी. गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार रात बयान जारी कर कहा, “कोई भी संभावना खारिज नहीं की जा रही है.” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जांच में आतंकवाद और सीमा पार साजिश जैसे सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है. राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े संदिग्धों से पूछताछ जारी है.

