RBI ने इन 5 बैंकों पर लगाया 5 लाख रुपये तक का जुर्माना, कहीं इनमें आपका अकाउंट भी तो नहीं?

RBI Penalty on Banks: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुजरात के पांच को-ऑपरेटिव बैंकों ( RBI Penalty on Co-operative Banks) पर भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की है. आरबीआई (RBI) ने बैंकिंग नियमों की अनदेखी और केंद्रीय बैंक के आदेश का पालन नहीं करने के कारण इन बैंकों पर सख्त रुख अपनाया है. जानकारी के मुताबिक, RBI ने पिछले एक महीने में इन 5 को-ऑपरेटिव बैंकों पर 50,000 रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना (RBI Imposes Penalty On Bank) लगाया है. बीते दिन यानी गुरुवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने अलग-अलग बयानों में इस बात की जानकारी दी है.