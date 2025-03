रश्मिका मंदाना की सुरक्षा के लिए गृह मंत्री अमित शाह तक क्यों पहुंच गई चिट्ठी, क्या है पूरा मामला जानिए

अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के खुद को 'कर्नाटक के बजाय हैदराबाद से' बताने के मुद्दे ने सियासी रूप ले लिया है. कर्नाटक के सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक रवि कुमार गौड़ा (गनीगा) और कन्नड़ कार्यकर्ता टी.ए. नारायण गौड़ा ने इस पर जमकर निशाना साधा. हालांकि रवि कुमार गौड़ा ने अब अपने बयान पर सफाई दी है. उन्होंने कहा कि 'सबक सिखाउंगा' कहने का मेरा मतलब हमला करना नहीं था. मेरा मतलब था कि वो हमारी भूमि और भाषा का सम्मान करें. वहीं कोडवा राष्ट्रीय परिषद (सीएनसी) ने अभिनेत्री का समर्थन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री और प्रदेश के गृह मंत्री से उनकी सुरक्षा की मांग की है. सीएनसी ने इसके लिए अमित शाह को पत्र भी लिखा है.

कांग्रेस विधायक ने कहा कि मेरा मतलब जीवन में सबक सिखाने से था. अगर आप जिस सीढ़ी के जरिए चढ़ रहे हैं और उसे ही लात मारेंगे तो आप नीचे गिर जाएंगे. राज्य के कार्यक्रम में उन्हें आना चाहिए था. मैं उनके कला सा सम्मान करता हूं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूं कि वो सही नहीं हैं. मैं आज भी अपने शब्दों पर कायम हूं. मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया.

वहीं बीजेपी ने अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के लिए सुरक्षा की मांग की है. बीजेपी विधायक सीटी रवि ने कहा, "रश्मिका मंदाना एक बेहतरीन अभिनेत्री हैं, वह कर्नाटक की अभिनेत्री हैं. सभी को सुरक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है."

