कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने AICC विदेश विभाग अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, बताया ये कारण

पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने AICC विदेश विभाग अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है. हालांकि वो कार्यसमिति में सदस्य बने रहेंगे.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा.
  • कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने पार्टी के विदेश मामलों के विभाग के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है.
  • आनंद शर्मा ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफ़ा पत्र भेजा है.
  • उन्होंने इस्तीफा देते हुए नई पीढ़ी के लिए अपनी जगह खाली करने की इच्छा जताई है.
नई दिल्ली:

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने पार्टी के विदेश मामलों के विभाग के प्रमुख के पद से अचानक इस्तीफा दे दिया है. हालांकि वो कार्यसमिति में सदस्य बने रहेंगे. रविवार 10 अगस्त की दोपहर आनंद शर्मा ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफ़ा पत्र भेजा. आनंद शर्मा लंबे समय से कांग्रेस के विदेश विभाग की ज़िम्मेदारी संभाल रहे थे. वो पार्टी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं. हालांकि अब बढ़ती उम्र से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं.

पार्टी सूत्रों के मुताबिक उन्होंने इस्तीफे में लिखा है कि नई पीढ़ी के लिए वो अपनी जगह खाली करना चाहते हैं. लेकिन इस्तीफ़े की टाइमिंग को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं.

पूर्व केंद्रीय मंत्री आनद शर्मा कांग्रेस में जी-23 समूह के सदस्य रह चुके हैं. जिन नेताओं ने 2020 में पार्टी में व्यापक सुधारों को लेकर सोनिया गांधी को पत्र लिखा था.

आनंद शर्मा विदेश गए प्रतिनिधिमंडल में भी थे शामिल

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश जाने वाले एक प्रतिनिधिमंडल में आनंद शर्मा को शामिल किया गया था. सरकार ने कांग्रेस की तरफ़ से प्रस्तावित नामों में से केवल आनंद शर्मा के नाम प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया था. इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस की ओर से शशि थरूर भी विदेश गए थे.

