पहले इतनी जबरदस्त जीत कभी नहीं हुई? महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा के बाद हिमाचल कांग्रेस से उठा सवाल

चुनाव में धांधली के आरोपों को लेकर कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल चुनाव आयोग से तीखे सवाल पूछ रहे हैं. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया ब्‍लॉक के सांसद आज दिल्ली में एक मार्च भी निकालेंगे. इस बीच शिमला कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह ने रविवार को कहा कि साल 2019 के आम चुनाव में हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सभी चार उम्मीदवारों की जीत का अंतर अभूतपूर्व था और इससे संदेह उत्पन्न हुआ था.

इतनी बड़ी जीत कभी नहीं हुई...

कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह की यह टिप्पणी कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान बेंगलुरु में राहुल गांधी द्वारा कथित तौर पर दोहरे मतदान का खुलासा करने और उसके बाद निर्वाचन आयोग पर भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप लगाने की पृष्ठभूमि में आई है. हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रमुख प्रतिभा सिंह ने संवाददाताओं से कहा, "हमने 2019 से पहले हिमाचल प्रदेश में इतनी जबरदस्त जीत कभी नहीं देखी थी और इतने बड़े अंतर से संदेह पैदा हो गया है कि कुछ गड़बड़ है.''

प्रतिभा सिंह ने उठाया क्या सवाल

साल 2019 के लोकसभा चुनाव में विजेताओं और कांग्रेस के दावेदारों के बीच मतों का अंतर 3.27 लाख से 4.77 लाख के बीच था. हिमाचल प्रदेश में मंडी संसदीय सीट का तीन बार - 2004-09, 2013-14 और 2021-24 - प्रतिनिधित्व कर चुकीं प्रतिभा सिंह ने कहा, “मैंने मंडी सीट का प्रतिनिधित्व किया है और मुझे पता है कि वोट बैंक कितना बढ़ और घट सकता है और जब 2024 में कोई नया चेहरा, जिसका कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, बड़े अंतर से जीतता है, तो सवाल उठते हैं.”