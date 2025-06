डूम्‍सडे फिश यानी कयामत या प्रलय मछली को पिछले दिनों तमिलनाडु के एक तट में देखा गया है. जब से यह मछली नजर आई है तब से ही यहां पर लोगों में डर का माहौल है. बताया जा रहा है कि मई महीने के अंत में यह मछली, जाल में पकड़ी गई थी. इस मछली को असल में ओरफिश भी कहा जाता है. एक लंबी और बिल्‍कुल किसी रिबन के जैसी नजर आने वाली यह मछली 30 फीट लंबी थी. कहते हैं कि जब-जब यह मछली नजर आती है, तब-तब दुनिया में कुछ अशगुन होता है. इसे इस साल दुनिया के कई हिस्‍सों में देखा गया है.

ओरफिश या डूम्‍सडे फिश को रेगलेकस ग्लेस्ने के नाम से भी जाना जाता है. गहरे समंदर में रहने वाली यह मछली 30 फीट तक लंबी हो सकती है. इसे समुद्र में सबसे बड़ी बोनी मछलियों में से एक माना जाता है. यह आमतौर पर 200 से 1,000 मीटर की गहराई में रहता है और इस वजह से, ओरफिश का दिखना बेहद दुर्लभ है. इसकी बॉडी एकदम चांदी सी नजर आती है और इसका धड़ एकदम लाल सा नजर आता है. इस वजह से कुछ लोग इसे पुराणों से भी जोड़ते हैं.

