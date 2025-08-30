विज्ञापन
जितना दबाव डाला जाएगा, भारत उतना मजबूत होता जाएगा... टैरिफ पर ट्रंप को राजनाथ सिंह का क्लियर मैसज

NDTV डिफेंस समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत पर जितना दबाव डाला जाएगा, चट्टान की तरह भारत उतना मजबूत होता जाएगा. हमारे देश के व्‍यपारी हमारे लिए सबसे पहले हैं. हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं.

अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कोई पक्का दोस्त या दुश्मन नहीं: NDTV डिफेंस समिट में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
  • रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह कहा भारत पर जितना दबाव डाला जाएगा, चट्टान की तरह भारत उतना मजबूत होता जाएगा.
  • राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि भारत किसी देश को अपना दुश्मन नहीं मानता और व्यापारियों को प्राथमिकता देता है.
  • रक्षा मंत्री ने कहा भारत अपने किसानों, व्यवसायियों, दुकानदारों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता रहेगा.
नई दिल्ली:

भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को NDTV डिफेंस समिट में अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के भारत पर लगाए गए टैरिफ पर न झुकने का इशारा करते हुए कहा कि भारत पर जितना दबाव डाला जाएगा, भारत उतना ही चट्टान की तरह मजबूत होता जाएगा. रक्षा मंत्री ने कहा भारत किसी को अपना दुश्‍मन नहीं मानता है. अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कोई पक्का दोस्त या दुश्मन नहीं. हमारे देश के व्‍यापारी हमारे लिए सबसे पहले हैं. हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं. हम किसी भी कीमत पर अपने देश की वेलफेयर के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं. चाहे कितना भी दबाव डाला जाए, भारत अपने किसानों, व्यवसायियों, दुकानदारों, पशुपालकों, और आम नागरिकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता ही रहेगा. किसी भी कीमत पर इसको लेकर समझौता नहीं किया जाएगा. चाहे कितना भी दबाव डाला जाए. भारत इन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता देता रहेगा.

राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि हम सब जियोग्राफी में पढ़ते हैं कि जितना दबाव पड़ता है, उतनी ही चट्टान मजबूत होती जाती है. मुझे लगता है कि भारत पर जितना दबाव डाला जाएगा, भारत उतने ही मजबूत चट्टान के रूप में निखरकर सामने आएगा

रक्षा मंत्री ने कहा हमारी इकनॉमी और सिक्योरिटी के लिए आत्मनिर्भता जरूरी है. इसी के. जरिए हम खुद को मजबूत रख सकते हैं. यही हमें दुनिया की उभरती शक्तियों में अग्रणीय स्थान भी दिलाएगा. हमारा यही दृष्टिकोण हमारे हर फैसले में दिख रहा है.

सुदर्शन चक्र मिशन गेम चेंजर साबित हुआ

NDTV डिफेंस समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले डिफेंस को जरूरी खर्च कहा जाता था, आज हम डिफेंस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं. ऑपरेशन सिंदूर की विजय के पीछे सालों की तैयारी थी. सुदर्शन चक्र मिशन गेम चेंजर साबित होने वाला है. आने वाले सालों में भारत अपनी रक्षा जरूरतें खुद पुरी करेगा और दुनिया के लिए भरोसेमंद पार्टनर भी बनेगा. 2014 में डिफेंस एक्सपोर्ट 700 करोड़ से भी कम था, आज वो बढ़कर 24,000 करोड़ तक आ गया

