कांग्रेस की मदद से भारतीय बाजार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं वैश्विक ताकतें : हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर राजीव चंद्रशेखर

हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आने के बाद सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है. भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने रविवार को हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट को लेकर विपक्षी कांग्रेस पर निशाना साधा. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "एक बात स्पष्ट है कि हिंडनबर्ग द्वारा सेबी पर किये गये हमले में कांग्रेस गलत उद्देश्य और लक्ष्यों के साथ एक साझेदार है. इसका लक्ष्य दुनिया की सबसे मजबूत वित्तीय प्रणालियों में से एक को अस्थिर करना, बदनाम करना और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था यानी भारत में अराजकता पैदा करना है. इसमें कोई संदेह नहीं है."

उन्होंने आगे कहा, "मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है. इसमें कोई ठोस सबूत नहीं है. यह कांग्रेस शैली में रचा गया झूठ है, जिसे कुछ तथ्यों के साथ जोड़ दिया गया है और जिसका मकसद नियामक को बदनाम करना और निवेशकों के लिए बाजार में अराजकता और नुकसान पैदा करना है जिससे निवेशकों को नुकसान हो. वे बाजार में जारी तेजी को रोकना चाहते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "पिछले 10 साल में पीएम मोदी ने भारत के वित्तीय क्षेत्र का पुनर्निर्माण किया है. भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है. यहां तक ​​कि जब अमेरिका में बैंक विफल हो रहे हैं और बाजार ढह रहे हैं, तब भी भारतीय बैंक और बाजार बढ़ते जा रहे हैं. मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की मदद से कई वैश्विक ताकतें भारत के उत्थान को धीमा करना या रोकना चाहती हैं. हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे."

