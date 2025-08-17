विज्ञापन
राजस्थान: दूसरी औरत के इश्क में पड़े पति ने रची खौफनाक साजिश, पत्नी को दी दर्दनाक मौत

जयपुर:

राजस्थान के अजमेर जिले के किशनगढ़ में एक महिला की मौत के मामले में उसके पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि रोहित सैनी (35) अपनी घायल पत्नी संजू (33) को लेकर किशनगढ़ के सरकारी अस्पताल पहुंचा था और उसने बताया कि लुटेरों के हमले में उसकी पत्नी घायल हो गई है. पुलिस ने बताया कि सैनी को भी मामूली चोटें आई थीं. चिकित्सकों ने संजू को मृत घोषित कर दिया, जबकि सैनी को उपचार के लिये भर्ती कर लिया था. ये मामला 10 अगस्त का है.

शुरुआती पूछताछ में रोहित ने पुलिस से कहा कि अज्ञात लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया और उनकी पत्नी का गला रेत दिया. पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में रोहित का बयान झूठा निकला. उसने कहा, ‘‘उसके बयान भ्रामक थे. अस्पताल से छुट्टी मिलने पर उससे पूछताछ की गई. पूछताछ के दौरान, यह स्पष्ट हो गया कि उसने खुद अपनी पत्नी का गला रेता था और उसे अस्पताल ले गया.''

संजू का गला रेत दिया

पुलिस ने बताया कि आरोपी रोहित किसी और लड़की से प्यार करता था और वह अपनी पत्नी से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए उसने उसकी हत्या की साजिश रची. प्रेमिका रितु सैनी के कहने पर उसने ये सब किया. उसने इस साजिश में दो अन्य व्यक्तियों को भी शामिल किया. जब वह अपनी पत्नी के साथ ससुराल से लौट रहा था, तो उसने एक सुनसान जगह पर बाइक रोकी, जहां दो अन्य आरोपी उससे मिले. उन्होंने संजू का गला रेत दिया. इसके बाद, योजना के अनुसार, दो अन्य आरोपी महिला का कीमती सामान लेकर भाग गए ताकि रोहित लूट और हमले की झूठी कहानी गढ़ सके.' उन्होंने बताया कि जांच के बाद, रोहित और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि एक नाबालिग को पकड़ लिया गया है.

