राजस्थान में 4.50 करोड़ रुपए की सड़क हो गई लापता! PWD और ठेकेदार का गजब कारनामा

राजस्थान के बाड़मेर शहर के बलदेव नगर इलाके में PWD का गजब कारनामा सामने आया हैं. महज एक महीने में 4.50 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क गायब हो गई. अब यहां कीचड़, गंदगी और गढ्ढों के अलावा कुछ भी नहीं है. लेकिन PWD का दावा हैं यहां करोड़ों रुपए की लागत से सड़क बन चुकी हैं. अगर सड़क नी है तो गई कहां. यह मामला हैरान कर देने वाला है. हुआ क्या जानें

NDTV ने खोल दी बाड़मेर PWD की पोल

बाड़मेर के बलदेव नगर इलाके में टूटी सड़कों, सीवरेज और बरसाती पानी के जमाव से हालात बहुत खराब हैं. इलाके के लोगों का बुरा हाल है. जब यहां मुख्यमंत्री अटल पथ योजना के तहत 4.50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली तीन किलोमीटर लंबी सीसी सड़क स्वीकृत हुई तो इन लोगों को रोशनी की एक किरण नजर आई थी. लेकिन यहां की जमीनी हकीकत कुछ और ही है. कागजों में तो सड़क बन भी चुकी है, PWD ने बोर्ड भी लगा दिया है. लेकिन असल में यहां न सड़क है और न ही इसे बनाने की शुरुआत हुई है.

4.50 करोड़ रुपये की लागत से बनी सड़क कहां गायब?

एनडीटीवी की टीम जब बलदेव नगर पहुंची, तो किसान कन्या छात्रावास जाने वाले रास्ते पर एक बोर्ड दखाई दिया. बोर्ड पर साफ-साफ लिखा हैं कि इस सड़क की स्वीकृति 16 दिसंबर 2024 को दी गई और 15 अगस्त 2025 को कार्य पूर्ण हो गया. इसकी लागत 4.50 करोड़ रुपये. लेकिन हकीकत यह है कि यहां न तो सड़क बनी है और न ही कोई काम शुरू हुआ है.

कीचड़ और गंदगी से बीमार हो रहे लोग

इलाके के लोगों से बात करने पर और भी दर्दनाक तस्वीर सामने आई. लोगों ने बताया कि वे कीचड़ और उबड़-खाबड़ रास्तों से गुजरने को मजबूर हैं. बरसात में हालात और भी खराब हो जाते हैं. कीचड़ के चलते बच्चों की स्कूल बस इस मोहल्ले में नहीं आती. सड़क पर फैले कीचड़ और गंदगी से लोग कई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं. योजनाओं के नाम पर सिर्फ कागजों में काम दिखा दिया जाता है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता.

सुनिए नेताजी... सड़क नहीं, छलका बच्चे का दर्द

एक 9-10 साल के बच्चे नवांश ने बड़ी मासूमियत से शासन और प्रशासन से सवाल पूछते हुए कहा,"हमारे लिए सड़क कब बनेगी?" बच्चे ने बड़ी मासूमियत के साथ कहा कि इस इलाके में कई नेताओं और बड़े लोगों के घर हैं लेकिन हमारी तकलीफ किसी को दिखाई नहीं दे रही. ये नेता कभी MLA बनेंगे और आलीशान क्वाटर्स में रहेंगे, बड़े बंगलो में रहेंगे. लेकिन हमारा ध्यान कसी को नहीं हैं. ये नेता इस इलाके में आते भी हैं तो आंखे बंद करके चले जाते हैं. हमे स्कूल कई गालियां घूम कर जाना पड़ता हैं. बच्चे ने नेताओं और सरकार से हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा कि प्लीज सड़क बनाएं. जो भी इस गंदे पानी के पास से गुजरता उसे डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों हो रही हैं. उसके कई दोस्त भी बीमार हो गए हैं. छोटे से इस बच्चे ने पूरे मोहल्ले का दर्द बयां कर दिया.

अधिकारी बोले- गलती हो गई

जब मामले में जब सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता सुराराम चौधरी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सीवरेज कार्य की वजह से सड़क का काम रुका हुआ है. RUIDP सीवरेज का काम करवा रहा है. वहीं गलत बोर्ड लगाए जाने पर उन्होंने कहा कि यह गलती से हुआ है. बोर्ड में संभावित कार्य पूर्ण होने की तिथि लिखनी थी, लेकिन ठेकेदार ने गलती से गलत तिथि लिख दी. इतना ही नहीं, बोर्ड दूसरी सड़क पर लगाया जाना था, लेकिन गलत जगह लगा दिया गया. चौधरी ने कहा कि ठेकेदार को इस सड़क के लिए अब तक कोई भुगतान नहीं हुआ है.

सिर्फ कागजों और बोर्ड पर बनी सड़क

दावे हकीकत सब अपनी जगह हैं. लेकिन फिलहाल इस इलाके में सड़क सिर्फ कागजों और बोर्ड पर बनी है. लोग आज भी खस्ताहाल रास्तों पर गुजर-बसर करने को मजबूर हैं. अब देखना होगा कि इलाके में कब तक सीवरेज लाइन लगेगी औ कब सड़क बनेगी.