वसुंधरा राजे, बाबा बालकनाथ या दीया कुमारी? राजस्थान में CM की रेस में कौन-कौन शामिल

खास बातें राजस्थान में BJP को 115 सीटों पर मिली जीत

सीएम की रेस में वसुंधरा राजे का नाम सबसे ऊपर

जयपुर राजघराने की दीया कुमारी का नाम भी शामिल

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनावों (Assembly Elections Result 2023)में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है. मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से बीजेपी ने 163 सीटें जीत ली है. राजस्थान की 200 में से 199 सीटों (1 सीट पर चुनाव नहीं हुए) पर बीजेपी (BJP) को 115 सीटों पर जीत हासिल हुई है. छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 54 सीटें बीजेपी के खाते में गई है. इनमें से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी. अब तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री (Who Will Be Rajasthan New CM) बनाना बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है. शिवराज सिंह, वसुंधरा राजे (Vasundhara Raje), रमन सिंह का अपने अपने प्रदेश में खासा वर्चस्व है. बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी फिर से इन्हें सीएम घोषित करेगी या इस बार नए चेहरों को मौका देगी.