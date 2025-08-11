उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में फिर आफत का अलर्ट, UP-बिहार में भी बदलेगा मौसम

Rain Alert, Weather Update 11 August : मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले सात दिनों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इसके अलावा, उत्तर प्रदेश में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. 13 अगस्त को उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर 13 सेंटीमीटर से भी अधिक अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है.

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले सात दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने की संभावना है. सबसे ज़्यादा चिंता की बात 13 अगस्त को है, जब उत्तराखंड में कुछ जगहों पर 13 सेंटीमीटर से भी अधिक अत्यधिक भारी बारिश का पूर्वानुमान है. इसी तरह, जम्मू-कश्मीर में 13 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

उत्तर प्रदेश में भी 13 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. यह स्थिति 14 अगस्त को भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जारी रह सकती है. वहीं, हरियाणा और पंजाब में 11 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान है.

मध्य और पूर्वी भारत में बढ़ेगी बारिश

मध्य भारत में फिलहाल बारिश की गतिविधियां कमज़ोर हैं, लेकिन 13 अगस्त से इनमें तेज़ी आने की उम्मीद है. मध्य प्रदेश, विदर्भ, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 13 से 16 अगस्त के बीच भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है.

पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कि असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में 11 अगस्त को भारी बारिश जारी रहेगी. 12 अगस्त को इन क्षेत्रों में बारिश की तीव्रता बढ़ने की संभावना है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

दक्षिण और पश्चिमी भारत में भी होगी बारिश

गुजरात के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

दक्षिण भारत में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक में 10 अगस्त को कुछ जगहों पर भारी बारिश होने का अनुमान है. 12 अगस्त को तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है, जबकि 14 अगस्त को इन क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है. यह स्थिति 15-16 अगस्त को भी बनी रह सकती है.