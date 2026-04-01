Rain Alert: दिल्ली NCR में अप्रैल में भी खूब होगी बारिश, मार्च में झमाझम के बाद बिगड़ेगा मौसम

Delhi Weather Today: दिल्ली एनसीआर में दो दिन की झमाझम बारिश के बाद अभी भी राहत के आसार नहीं है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी ऐसे ही बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है. दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद तक अगले 1-2 दिन तक बादल छाये रहने का अनुमान है. जबकि 3 और 4 अप्रैल को फिर से बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है. जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 3 अप्रैल को बारिश और 4 अप्रैल को ओलावृष्टि होने की संभावना जताई गई है. देश के मध्य भागों में 6 अप्रैल तक गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है. 2 अप्रैल को मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों में ओले गिर सकते हैं. ऐसे में तापमान में थोड़ी कमी देखी जा सकती है.

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तराखंड में 3 से 6 अप्रैल के बीच छिटपुट, मध्यम से तेज बारिश अलग-अलग इलाकों में देखी जाएगी. इसके साथ गरज, बिजली और तेज हवाओं का दौर भी देखने को मिलेगा. 30 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3 से 4 अप्रैल को बारिश होने के आसार हैं. पश्चिमी राजस्थान में 2 से 4 अप्रैल को, पूर्वी राजस्थान में 3,4 और 6 अप्रैल को बारिश होने के आसार हैं.

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जम्मू-कश्मीर में 3 अप्रैल को और हिमाचल प्रदेश में 3 और 4 अप्रैल को ओले गिरने के आसार हैं. अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघायल में 31 मार्च से 4 अप्रैल, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 31 मार्च और 1 अप्रैल को गरज चमक के साथ बिजली और तेज गति से हवाएं चलने की संभावना है. असम और मेघालय में 31 मार्च और 1 अप्रैल को और अरुणाच प्रदेश में 1 से लेकर 6 अप्रैल तक चार दिनों तक बारिश होने की चेतावनी है.

मध्य भारत की बात करें तो अगले पांच दिनों में छिटपुट से लेकर मध्यम स्तर की बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाएं चलने का अनुमान है. छत्तीसगढ़ में 31 मार्च से 2 अप्रैल तक, विदर्भ में 1 और 2 अप्रैल को आंधी के साथ ओले गिरने और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट है.

गुजरात में 2-3 अप्रैल को हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है. जबकि तटीय महाराष्ट्र में 3 अप्रैल तक बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी है. मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा क्षेत्र में 4 अप्रैल तक गरज के साथ आंधी आने की संभावना है. 31 मार्च से 2 अप्रैल तक मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा क्षेत्र में ऐसे ही बारिश होने के आसार हैं.