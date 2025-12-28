बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की तुलना भारत की घटनाओं से करना गलत... खरगे की अपने नेताओं को नसीहत

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक को संबोधित करते हुए बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों की निंदा कड़ी निंदा की और कहा कि इससे पूरा भारत चिंतित है. साथ ही खरगे ने बांग्लादेश को लेकर बयानबाजी करने वाले पार्टी नेताओं को सावधानी बरतने की नसीहत देते हुए कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा की तुलना भारत की घटनाओं से करना गलत है.

मल्लिकार्जुन खरगे ने बैठक के दौरान कहा कि हाल के महीनों में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों ने पूरे देश को चिंतित किया है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं. इसके साथ ही खरगे ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा की तुलना भारत की घटनाओं से करना गलत है.

ये भी पढ़ें: 'जी राम जी' के विरोध में CWC ने किया मनरेगा बचाओ अभियान लॉन्च करने का ऐलान, BJP ने दिखाया आईना

कांग्रेस नेताओं के बयान के बाद नसीहत

दरअसल, खरगे का बयान ऐसे वक्‍त में आया है जब कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ऐसे बयान दिए थे, जिसमें वो बांग्लादेश की तुलना भारत से कर रहे थे. बता दें कि बांग्‍लादेश में पिछले कुछ दिनों से हिंदुओं के खिलाफ हमले काफी बढ़ गए हैं. अल्पसंख्यक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्‍या कर दी थी.

ये भी पढ़ें: सैम पित्रोदा ने अनजाने में खुलासा कर दिया कि कांग्रेस भारत-विरोधी वैश्विक गठबंधन का हिस्सा है: बीजेपी

बैठक में सोनिया-राहुल सहित ये हुए शामिल

बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, महासचिव केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, लोकसभा सदस्य शशि थरूर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए.