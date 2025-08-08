विज्ञापन
'वोट चोरी' पर 'एटम बम' के बाद अब राहुल गांधी की बेंगलुरु मे रैली, चुनाव आयोग को दी नई चुनौती

'वोट अधिकार रैली' में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, "कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने 100% साबित कर दिया है कि वोटों की चोरी हुई है..."

Read Time: 4 mins
  • कांग्रेस ने चुनाव धांधली के मुद्दे पर कर्नाटक में वोट अधिकार रैली का आयोजन किया है
  • राहुल ने रैली में संविधान की रक्षा का दावा करते हुए चुनाव आयोग से पूछे तीखे सवाल
  • राहुल गांधी ने कहा कि संविधान हर व्यक्ति को वोट देने का समान अधिकार देता है
बेंगलुरु:

लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने चुनाव में वोट चोरी का एटम बम फोड़ने के दूसरे दिन बेंगलुरु में चुनाव आयोग और बीजेपी पर जमकर हमला बोला.राहुल गांधी ने वोट चोरी को संविधान के साथ धोखा बताया. शुक्रवार को बेंगलुरु की कांग्रेस रैली में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक के चुनाव में गड़बड़ियों के अपने आरोपों को दोहराया. उन्होंने कहा कि पूरे देश में वोटों की चोरी हो रही है और संविधान पर हमला करने वाले नहीं बचेंगे. सच को छिपाया नहीं जा सकता. बीजेपी की विचारधारा ही संविधान के खिलाफ है, लेकिन हम संविधान को बचाएंगे.  

  • आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमिशन की वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमिशन ने अपनी वेबसाइट बंद कर दी है. मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार की वेबसाइट बंद कर दी है.
  • हमारी मांग है कि चुनाव आयोग हमें पूरे देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे. यह हमें देंगे तो हम यह साबित कर देंगे कि सिर्फ एक सीट चोरी नहीं हुई है. सिर्फ कर्नाटक में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सीटें चोरी हुई हैं.
  • इतना बड़ा कागजों की फाइल थी. एक फोटो को लाखों फोटो के सामने कंपेयर किया है. हर एक नाम को चेक किया है. हम मानते हैं कि हिंदुस्तान का पूरा का पूरा डेटा सबूत है. और उसे किसी ने खत्म किया, तो वह लोकतंत्र को खत्म कर रहा है. 
  • हमें एक सीट की सच्चाई निकालने के लिए छह महीने लगे, तो अगर अगर चुनाव आयोग ने हमें डेटा नहीं दिया, तो हम कई सीटों पर यह काम कर सकते हैं. हमारे पास पेपर और कॉपियां हैं. आप छिपा नहीं सकते है. एक न एक दिन आपको विपक्ष का सामना करना पड़ेगा. हर ऑफिसर और इलेक्शन कमिश्नर को यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए. 

बेंगलुरु रैली में राहुल गांधी

 राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग को जवाब देना होगा कि ये गड़बड़ियों क्यों और किसने कीं. सेंट्रल बेंगलुरु की महादेवपुरा सीट पर वोट पर वोटों की चोरी का मुद्दा राहुल ने दोबारा उठाया. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के वोट कम नहीं हुए, उसे लोकसभा चुनाव जितने ही वोट मिले थे.लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक करोड़ नए मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया. इन एक करोड़ लोगों ने लोकसभा चुनाव में वोट नहीं दिया था. लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन जीता, लेकिन चार महीने बाद बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर ली. चुनाव आयोग और भाजपा ने मिलकर लोकसभा चुनाव छीनने के लिए सांठगांठ की हैं. 

राहुल गांधी ने शिरकत करते हुए फिर से चुनाव आयोग से तीखे सवाल पूछे हैं. 'वोट अधिकार रैली' में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमने भारत के संविधान की रक्षा की है. बाबा साहेब अंबेडकर जी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की आवाज भारत के संविधान में गूंजती है. बसवना, नारायण गुरु और फुले जी की आवाज भी इसमें गूंजती है.

EC से मांगी 10 वर्षों की वोटर लिस्ट और वीडियो रिकॉर्डिंग

राहुल गांधी ने आगे कहा कि हमारे भारत का संविधान हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार देता है. महाराष्ट्र में, INDIA गठबंधन लोकसभा चुनाव जीतता है, लेकिन 4 महीने बाद बीजेपी राज्य में विधानसभा चुनाव जीत जाती है. यह चौंकाने वाला था. हमने पाया कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में एक करोड़ नए मतदाताओं ने मतदान किया. बीजेपी की विचारधारा भारत के संविधान के खिलाफ है, कांग्रेस का हर नेता और कार्यकर्ता इसकी रक्षा करेगा. भारत के चुनाव आयोग को हमें पिछले 10 वर्षों की मतदाता सूचियां और वीडियो रिकॉर्डिंग तुरंत देनी चाहिए.

वोट अधिकार रैली में दिग्गजों की शिरकत

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुक्रवार को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में पार्टी की ‘वोट अधिकार रैली' में भाग ले रहे हैं. जिसका आयोजन कथित ‘वोट चोरी' के विरोध में किया जा रहा है. रैली का शीर्षक ‘‘हमारा वोट, हमारा अधिकार, हमारा संघर्ष'' है. इस रैली के लिए सुबह से ही फ्रीडम पार्क में भी जुटने लगी थी. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के महासचिव के. सी. वेणुगोपाल समेत तमाम नेता और पार्टी कार्यकर्ता इस रैली में पहुंचे हैं.

Congress Vote Adhikar Rally, Rahul Gandhi In Vote Adhikar Rally, Rahul Gandhi On Election Fraud
