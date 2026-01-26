विज्ञापन
कुर्सी के बाद राहुल गांधी के गमछे पर तकरार, कांग्रेस- बीजेपी ने एक दूसरे पर किया पलटवार

विवाद उस समय शुरू हुआ जब राहुल गांधी गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे. इस प्रोग्राम की थीम नॉर्थ ईस्ट थी लिहाजा सभी अतिथियों को वहां का गमछा पहने रखना था. पर राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया.

राहुल गांधी की तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया
NDTV
  • राहुल गांधी ने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित नॉर्थ ईस्ट थीम वाले कार्यक्रम में गमछा नहीं पहना था
  • राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी से नॉर्थ ईस्ट का गमछा पहनने का अनुरोध किया था, लेकिन राहुल गांधी इसका पालन नहीं किया
  • कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के बचाव में कहा कि वे पूर्वोत्तर से प्रेम करते हैं और बीजेपी की आलोचना की
नई दिल्ली:

राहुल गांधी अपनी एक फोटो को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में बने हुए हैं. कांग्रेस नेता की ये फोटो गणतंत्र दिवस के खास मौके पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम की है. उनकी इस फोटो को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस नेता सोशल मीडिया पर एक दूसरे के आमने- सामने हैं. ये विवाद उस समय शुरू हो गया जब राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में नार्थ ईस्ट की थीम के तहत सभी को वहां का गमछा (पटका) रखना था. इसके लिए राष्ट्रपति मुर्मू ने खास तौर पर अनुरोध भी किया था लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी बगैर गमछा के ही वहां दिखे. जबकि वहां मौजूद अन्य तमाम गणमान्य लोगों ने नॉर्थ ईस्ट थीम के तहत इस गमछा पहना हुआ था. 

राहुल गांधी की इस फोटो के सामने आने के बाद बीजेपी ने उनपर निशान साधना शुरू कर दिया. बीजेपी के नेता शहजाद पुनावाला ने अपने एक्स हैंडल से एक ट्वीट पोस्ट किया. उन्होंने लिखा कि ये बेहद शर्मनाक है! राहुल गांधी ने ना सिर्फ पूर्वोत्तर का अपमान किया है बल्कि उन्होंने माननीय राष्ट्रपति का भी सम्मान नहीं रखा. 

उनके इस पोस्ट के बाद राहुल गांधी के बचाव में कांग्रेस के नेता भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे. कांग्रेस की तरफ से सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि बीजेपी वालों का नक़ली ड्रामा है. राहुल गांधी नार्थ ईस्ट से प्रेम करते हैं. उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से की थी.दुख की बात है कि राष्ट्रपति भवन से ऐसी अनाप शनाप ख़बरें चलाई जा रही हैं. राष्ट्रपति भवन को बीजेपी दफ़्तर बनाने में लगे हुए हैं. आदिवासी राष्ट्रपति द्रोपदी मुरमू जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे. शकील अहमद और बीएसपी से आए राशिद अल्वी दोनों जयचंद हैं. इनका काम अनाप शनाप बोलना है. ये बेरोजगार लोग हिमंत बिस्वा सरमा की तरह बनना चाहते हैं. राहुल गांधी ने देश भर में यात्रा की. उनके लिए ऐसी भाषा को कांग्रेस कार्यकर्ता स्वीकार नहीं.

वहीं, ओडिशा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भक्त चरण दास ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कई बार नॉर्थ ईस्ट का गमछा पहना है. मैं नॉर्थ ईस्ट के दो राज्यों में रहा लेकिन वे(भाजपा) ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? इन बातों का क्या मतलब है? राहुल गांधी दिखावा नहीं करते हैं. केवल अलग-अलग राज्यों के वस्त्र पहन लेने से आप उस राज्य का सम्मान करते हैं यह आवश्यक नहीं. भाजपा तो हर राज्य की संस्कृति पर प्रहार कर रही है. हर नॉर्थ ईस्ट राज्य इतने स्वतंत्र थे. अपने अपनीयत को कायम रखते हुए, कांग्रेस के समय में मणिपुर, मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट रहा करता था लेकिन वे(भाजपा) तो उनकी संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

Rahul Gandhi, Republic Day 2026
