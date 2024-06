राहुल गांधी ने जन्मदिन पर काटा केक, खरगे, प्रियंका समेत कई दिग्गज नेताओं ने दी बधाई

कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज 19 जून को अपना 54वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर राहुल गांधी ने दिल्ली स्थित कांग्रेस दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं संग केक भी काटा. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी के कई अन्य नेताओं ने बुधवार को पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को उनके जन्मदिन के अवसर पर बधाई दी और उन्हें कमजोरों की आवाज, संविधान के प्रति अटूट आस्था रखने वाला तथा सत्ता को सच का आईना दिखाने वाला बताया.

Your unwavering commitment to the values espoused in the Constitution of India and your emphatic compassion for the millions of unheard voices, are the qualities which sets you apart.

राहुल गांधी को प्रियंका गांधी ने भी बधाई देते हुए एक्स पर एक तस्वीर भी पोस्ट की. प्रियंका ने लिखा, ‘मेरे प्यारे भाई को जन्मदिन की शुभकामनाएं, जिसका दृष्टिकोण जीवन, ब्रह्मांड और अन्य चीजों को रोशन कर देता है. हमेशा मेरे दोस्त, मेरे सहयात्री, मार्गदर्शक, दार्शनिक और नेता बने रहना और चमकते रहो, तुम्हें बहुत सारा प्यार!” सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीर में दोनों को भाई-बहन को मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है.

Happy Birthday to my sweet brother ❤️ whose unique perspective on life, the universe and everything lights up the path.

Always my friend, my fellow traveller, argumentative guide, philosopher and leader. Keep shining ⭐️⭐️⭐️, love you the most! pic.twitter.com/NYa8M0Gc33

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) June 19, 2024