VIDEO : खेत में कैद हुआ दर्दनाक मंजर, अजगर की गिरफ्त में जिंदगी के लिए लड़ता रहा नीलगाय का बच्चा

धान के खेत में किसानों की नजर जैसे ही एक विशाल अजगर पर पड़ी, इलाके में हड़कंप मच गया. करीब 12 फीट लंबे अजगर को देखकर लोग दहशत में आ गए. पास जाकर देखा तो पता चला कि अजगर ने नीलगाय के एक बच्चे को निगल लिया था. घटना की सूचना तुरंत वन विभाग को दी गई. मामला यूपी के फतेहपुर जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव का है, जहां इस खौफनाक नजारे ने ग्रामीणों और किसानों को चिंता में डाल दिया.

वीडियो में देखा जा सकता है कि धान के खेत में एक विशाल अजगर नीलगाय के बच्चे को अपनी पकड़ में जकड़े हुए है. नीलगाय का बच्चा लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश करता नजर आता है, लेकिन अजगर की मजबूत पकड़ के सामने उसकी एक नहीं चलती. यह दर्दनाक और भावुक कर देने वाला दृश्य देखने वालों को झकझोर देता है.

इससे पहले फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर पाली गांव के पास एक सीएनजी पंप पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब करीब 5 फीट लंबा अजगर एक आईसर कैंटर के बोनट के नीचे इंजन में फंसा मिला था. कैंटर चालक सीएनजी खाली करने के बाद वापस जाने की तैयारी कर रहा था. इसी दौरान उसने इंजन की सफाई के लिए कैंटर का बोनट खोला तो अंदर अजगर फंसा दिखा था.

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