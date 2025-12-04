पुतिन बस कुछ देर में होंगे भारत में, जानिए 30 घंटों में कब क्या करेंगे

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बस कुछ देर में भारत पहुंचने वाले हैं. पुतिन आज शाम 6.35 पर पालम एयरपोर्ट पहुंचेंगे. 6 बजकर 45 मिनट पर पुतिन गाड़ी में बैठ जाएंगे. इसके बाद सीधे PM हाउस पहुंचेंगे. ठीक 7 बजे पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक-दूसरे से मिलेंगे. करीब 7.30 बजे दोनों नेता डिनर करेंगे. उसके बाद दोनों नेता आपस में बात कर सकते हैं. ये कब तक चलेगी, ये दोनों नेताओं पर निर्भर होगा. यहीं दोनों नेता भारत-रूस दोस्ती का रोडमैप तय करेंगे.बातचीत के बाद पुतिन ITC मौर्या होटल में रात गुजारेंगे.

पुतिन का दूसरा दिन अहम

पुतिन की भारत यात्रा का दूसरा दिन अहम है. इसी दिन घोषणाएं होंगी. हो सकता है कुछ बड़े फैसले दोनों नेता लें. सुबह 11 बजे रूसी राष्ट्रपति को सम्मानित किया जाएगा. सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में सेरेमोनियल रिसेप्शन होगा. इसके बाद साढ़े 11 बजे राष्ट्रपति पुतिन राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. फिर 11 बजकर 50 मिनट पर हैदराबाद हाउस में उनकी मुलाकात पीएम मोदी से होगी. दोनों नेता इस दौरान सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे. इसके बाद 1 बजकर 50 मिनट पर मीडिया के सामने संयुक्त बयान जारी करेंगे.

Photo Credit: File Photo : IANS

फिर तीन बजकर 40 मिनट पर टीबीसी में भारत-रूस बिजनेस फोरम को दोनों नेता संबोधित करेंगे. इसके बाद 7 बजे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उनकी मुलाकात होगी. राष्ट्रपति मुर्मू रूसी राष्ट्रपति के लिए डिनर आयोजित करेंगी. फिर पुतिन रूस के सरकारी ब्रॉडकास्टर आरटी का नया इंडिया चैनल भी लॉन्च करेंगे, जो मीडिया आउटरीच और सॉफ्ट-पावर एंगेजमेंट को बढ़ाने का संकेत है. रात 9 बजे राष्ट्रपति पुतिन रूस के लिए रवाना हो जाएंगे.

किन बातों पर बन सकती है सहमति

Photo Credit: AFP