पुतिन बस कुछ देर में होंगे भारत में, जानिए 30 घंटों में कब क्या करेंगे

  • रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज शाम 6 बजकर 35 मिनट पर भारत के पालम एयरपोर्ट पहुंचेंगे.
  • पुतिन और पीएम मोदी के बीच बैठक और डिनर शाम सात बजे पीएम हाउस में होगा, जिसमें द्विपक्षीय चर्चा होगी.
  • पुतिन रूस के आरटी इंडिया चैनल का कल शुभारंभ करेंगे और रात नौ बजे वापस रूस के लिए रवाना होंगे.
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बस कुछ देर में भारत पहुंचने वाले हैं. पुतिन आज शाम 6.35 पर पालम एयरपोर्ट पहुंचेंगे. 6 बजकर 45 मिनट पर पुतिन गाड़ी में बैठ जाएंगे. इसके बाद सीधे PM हाउस पहुंचेंगे. ठीक 7 बजे पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक-दूसरे से मिलेंगे. करीब 7.30 बजे दोनों नेता डिनर करेंगे. उसके बाद दोनों नेता आपस में बात कर सकते हैं. ये कब तक चलेगी, ये दोनों नेताओं पर निर्भर होगा. यहीं दोनों नेता भारत-रूस दोस्ती का रोडमैप तय करेंगे.बातचीत के बाद पुतिन ITC मौर्या होटल में रात गुजारेंगे. 

पुतिन का दूसरा दिन अहम

पुतिन की भारत यात्रा का दूसरा दिन अहम है. इसी दिन घोषणाएं होंगी. हो सकता है कुछ बड़े फैसले दोनों नेता लें. सुबह 11 बजे रूसी राष्ट्रपति को सम्मानित किया जाएगा. सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में सेरेमोनियल रिसेप्शन होगा. इसके बाद साढ़े 11 बजे राष्ट्रपति पुतिन राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. फिर 11 बजकर 50 मिनट पर हैदराबाद हाउस में उनकी मुलाकात पीएम मोदी से होगी. दोनों नेता इस दौरान सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे. इसके बाद 1 बजकर 50 मिनट पर मीडिया के सामने संयुक्त बयान जारी करेंगे.

फिर तीन बजकर 40 मिनट पर टीबीसी में भारत-रूस बिजनेस फोरम को दोनों नेता संबोधित करेंगे. इसके बाद 7 बजे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उनकी मुलाकात होगी. राष्ट्रपति मुर्मू रूसी राष्ट्रपति के लिए डिनर आयोजित करेंगी. फिर पुतिन रूस के सरकारी ब्रॉडकास्टर आरटी का नया इंडिया चैनल भी लॉन्च करेंगे, जो मीडिया आउटरीच और सॉफ्ट-पावर एंगेजमेंट को बढ़ाने का संकेत है. रात 9 बजे राष्ट्रपति पुतिन रूस के लिए रवाना हो जाएंगे.

किन बातों पर बन सकती है सहमति

  • रक्षा के साथ संबंधों की समीक्षा हो सकती है. दोनों देश तय करेंगे कि उन्हें कितनी दूर तक जाना है.
  • एस-400 की नई खेप खरीदने पर विचार किया जा सकता है.
  • रूस से नई पीढ़ी के एस-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर डील हो सकती है.
  • रूस के सुखोई-57 फाइटर जेट की खरीदारी पर डील हो सकती है.
  • सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के आधुनिकीकरण और अन्य महत्वपूर्ण सैन्य साजो सामान खरीदने पर भी चर्चा संभव है.
  • व्यापारिक संबंधों में नई ऊंचाई पर ले जाने पर चर्चा हो सकती है.
  • भारत-रूस अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता खत्म करने के लिए अपनी करेंसी में व्यापार का सिस्टम तैयार करने पर भी विचार कर सकते हैं.
  • भारतीय वस्तुओं का रूस में निर्यात बढ़ाने पर भी बात होने की संभावना है.
  • 10 लाख भारतीय कुशल प्रोफेशनल्स को काम पर रखने को लेकर दोनों देशों के बीच लेबर मोबिलिटी समझौता हो सकता है. 
  • रूस के साथ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, नई ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी कई नए समझौते या पुराने सौदे रिन्यू हो सकते हैं.

