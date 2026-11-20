राजस्थान के पुष्कर मेले में इन दिनों कुछ ऐसे जानवर चर्चा में हैं, जिनकी कीमत सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे. किसी घोड़े के लिए 30 करोड़ रुपये तक का ऑफर मिल चुका है तो कोई भैंसा 65 लाख रुपये का है. यहां ढाई फीट की छोटी गायें भी लोगों को अपनी ओर खींच रही हैं. शैम्पेन रंग के घोड़े से लेकर बोतल में जूस पीने वाले भैंसे तक, इस मेले में जानवरों की दुनिया के कई अनोखे नजारे देखने को मिल रहे हैं. देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए यह मेला सिर्फ पशुओं का बाजार नहीं बल्कि एक शानदार अनुभव बन गया है.

30 करोड़ के ऑफर वाला Golden King बना मेले का सितारा

पुष्कर मेले में सबसे ज्यादा चर्चा Golden King नाम के पांच साल के मारवाड़ी घोड़े की हो रही है. गुजरात के सूरत से आए इसके मालिक डॉ. केदार पारिख के मुताबिक, इस घोड़े के लिए उन्हें 30 करोड़ रुपये तक का ऑफर मिल चुका है. हालांकि उनका इसे बेचने का कोई इरादा नहीं है. उन्होंने इसे अपनी बेटी को तोहफे में दिया है.

Golden King का रंग Champagne Cremello है और इसकी ऊंचाई 65 इंच से ज्यादा है. मालिक का दावा है कि यह अपनी तरह का अनोखा घोड़ा है. इसे पंच कल्याण भी बताया जाता है यानी इसमें पांच शुभ लक्षण हैं. इसके कई बच्चे भी हैं, जिनमें से ज्यादातर का रंग शैम्पेन है. इसकी खास नस्ल और रंग की वजह से यह मेले में आकर्षण का बड़ा केंद्र बना हुआ है.

दुर्लभ रंग का घोड़ा Pukhraj भी चर्चा में

Golden King के अलावा 20 महीने का मारवाड़ी घोड़ा Pukhraj भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. इसका चितकबरा भूरा Palomino रंग इसे दूसरे घोड़ों से अलग बनाता है. इसके मालिक नमित सिंह के अनुसार, मारवाड़ी नस्ल में इस तरह का रंग बहुत कम देखने को मिलता है. हालांकि यह रंग काठियावाड़ी घोड़ों में मिल सकता है. पुष्कर मेले में Pukhraj पहली बार आया है. इसके मालिक को उम्मीद है कि यहां इसे अच्छी पहचान मिलेगी और भविष्य में बेहतर कीमत भी मिल सकती है.

3 हजार रुपये रोज का खाना खाता है Deva भैंसा

मेले में सिर्फ घोड़े ही नहीं बल्कि शानदार नस्ल के भैंसे भी लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं. भीलवाड़ा के आसींद से आए Deva नाम के मुर्रा नस्ल के भैंसे को ढोल-नगाड़ों के साथ मेले में घुमाया जा रहा है. इसका वजन करीब 750 किलो बताया गया है. इसकी रोजाना की खुराक पर लगभग 3 हजार रुपये खर्च होते हैं. इसमें काजू, मेवे, गुड़, तेल और दो लीटर दूध शामिल है. इसके मालिक रामलाल को उम्मीद है कि इसकी कीमत 11 से 15 लाख रुपये तक मिल सकती है. उनका दावा है कि इसकी मां रोजाना 22 लीटर दूध देती थी और इसकी अगली पीढ़ी 25 लीटर तक दूध दे सकती है.

बोतल से जूस पीता है 65 लाख का Rudra

एक और भैंसा Rudra भी मेले में खूब सुर्खियां बटोर रहा है. इसकी कीमत 65 लाख रुपये बताई जा रही है. Rudra को बोतल से ताजा जूस पीते देख लोग हैरान रह जाते हैं. इसके मालिक के मुताबिक, इसे ताकतवर बनाए रखने के लिए चना, सेब और केले भी खिलाए जाते हैं. मालिक इसे 65 लाख रुपये में बेचना चाहते हैं.

ढाई फीट की गायें और छोटा Shetland Pony भी खास

पुष्कर मेले में एक छोटा काला Shetland Pony भी लोगों को आकर्षित कर रहा है. वहीं Punganur नस्ल की गायें अपने छोटे कद की वजह से चर्चा में हैं. इनकी ऊंचाई करीब ढाई फीट तक होती है जबकि इनके बछड़े महज 15 इंच के बताए जा रहे हैं. ये देखने में किसी छोटे पालतू कुत्ते की तरह चंचल लगते हैं. इन गायों की कीमत 4 से 5 लाख रुपये तक बताई जा रही है और ये रोजाना करीब दो लीटर दूध देती हैं.

खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास पर भी इस दुर्लभ नस्ल की गायें हैं. इससे इस नस्ल को देशभर में पहचान मिली है.

पुष्कर मेले में 7 हजार से ज्यादा पशु पहुंचे हैं. घोड़ों के लिए खास अस्तबल बनाए गए हैं जहां उनके स्टड फार्म की तस्वीरें भी लगाई गई हैं. दूसरी तरफ ऊंट और दूसरे पशु भी मेले की रौनक बढ़ा रहे हैं. यहां हर जानवर की अपनी अलग पहचान है. किसी की कीमत उसके रंग से जुड़ी है तो किसी की नस्ल और खासियत उसे अनमोल बना रही है. यही वजह है कि पुष्कर मेला देश-दुनिया के लोगों के लिए खास आकर्षण बना हुआ है.

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