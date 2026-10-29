पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सबसे खतरनाक रस्म : नंगे पैर 214 फीट ऊपर चढ़कर रोज बदला जाता है झंडा

ओडिशा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर के 214 फीट ऊंचे शिखर पर हर दिन एक अद्भुत रस्म निभाई जाती है. यहां मंदिर के शीर्ष पर स्थित नीलचक्र पर लगा पवित्र ध्वज रोज बदला जाता है. इस परंपरा को पूरा करने के लिए चुनारा सेवक रोजाना बिना किसी सुरक्षा उपकरण के, नंगे पैर मंदिर की खड़ी दीवारों पर चढ़ते हैं. चाहे आंधी-तूफान हो या कड़ाके की धूप, यह जानलेवा चढ़ाई कभी नहीं रुकती है. ऐसी मान्यता है कि यदि एक दिन भी झंडा चढ़ाने की रस्म पूरी नहीं की गई तो मंदिर को 18 सालों के लिए बंद करना पड़ेगा. आइए जानते हैं इस अद्भुत रस्म और इसके पीछे की अनोखी मान्यताओं के बारे में.

45 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई और बिना सेफ्टी गियर के चढ़ाई

श्री जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई जमीन से 214 फीट यानी करीब 45 मंजिला इमारत के बराबर है. हर दिन शाम के वक्त चुनारा सेवक अपने कमर पर नए ध्वज बांधकर मंदिर की खड़ी दीवारों और पत्थरों के सहारे ऊपर चढ़ते हैं.

हैरानी की बात यह है कि इस बेहद खतरनाक चढ़ाई के दौरान वे किसी भी आधुनिक सेफ्टी बेल्ट, हार्नेस या सुरक्षा जाल का इस्तेमाल नहीं करते हैं. उनके पास केवल अपने हाथों की पकड़, वर्षों का अभ्यास और महाप्रभु जगन्नाथ पर अटूट विश्वास होता है. नीचे से ऊपर नीलचक्र तक पहुंचने की यह सांसें रोक देने वाली चढ़ाई करीब 20 मिनट में पूरी होती है.

क्या है पतितपावन बाण और नीलचक्र का महत्व

मंदिर के शिखर पर फहराने वाले इस पवित्र तिकोने ध्वज को स्थानीय भाषा में पतितपावन बाण कहा जाता है. पतितपावन का अर्थ है समाज के गिरे हुए और दबे-कुचले लोगों का उद्धार करने वाला. धार्मिक मान्यता है कि जिन भक्तों को किसी कारणवश मंदिर के अंदर जाने का अवसर नहीं मिलता, वे बाहर से ही इस ध्वज के दर्शन कर लें तो उन्हें साक्षात भगवान जगन्नाथ के दर्शन का पुण्य मिल जाता है. जिस विशाल चक्र पर यह ध्वज बांधा जाता है, उसे नीलचक्र कहते हैं. अष्टधातु से बना यह चक्र करीब 36 फीट के घेरे वाला है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि पुरी में आप किसी भी दिशा से इसे देखें, यह हमेशा आपके ठीक सामने ही नजर आता है.

आंधी-तूफान हो या भारी बारिश, कभी नहीं रुकती यह परंपरा

चुनारा सेवकों का यह परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इस पवित्र सेवा को निभाता आ रहा है. बचपन से ही इन्हें मंदिर के शिखर पर चढ़ने का कड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है.

हर दिन शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच दो चुनारा सेवक ऊपर चढ़ते हैं और सबसे पहले शिखर पर मौजूद श्री ध्वजा महावीर की पूजा करते हैं. इसके बाद लोहे की कड़ियों के सहारे वे कलश और नीलचक्र तक पहुंचते हैं और पुराना ध्वज उतारकर नया ध्वज फहराते हैं.

इसके साथ ही हर एकादशी के दिन शिखर पर महादीप भी जलाया जाता है. चाहे कितनी भी तेज बारिश हो, भयानक चक्रवाती तूफान हो या कड़कती बिजली हो, यह परंपरा कभी नहीं रुकती है.

एक दिन भी चूके तो 18 साल के लिए बंद हो जाएगा मंदिर

इस परंपरा के पीछे एक बहुत गहरी धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है, जो इसे और भी खास बनाती है. ऐसा माना जाता है कि यह परंपरा करीब 800 से 1800 साल पुरानी है. लोक मान्यता के अनुसार अगर किसी भी दिन यह ध्वज बदलने की रस्म छूट जाती है, तो मंदिर को अगले 18 वर्षों के लिए बंद करना पड़ेगा. हालांकि इतिहासकार इसे एक धार्मिक मान्यता मानते हैं, लेकिन इसी अटूट आस्था और अनुशासन के कारण आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब महाप्रभु का ध्वज न बदला गया हो.

हवा की उल्टी दिशा में लहराता है ध्वज

जगन्नाथ मंदिर के इस ध्वज से जुड़ा एक ऐसा रहस्य भी है, जो आज तक वैज्ञानिकों को भी हैरान करता है. सामान्य तौर पर कोई भी झंडा उसी दिशा में लहराता है, जिस दिशा में हवा चल रही होती है. लेकिन श्री जगन्नाथ मंदिर का पतितपावन बाण हमेशा हवा की दिशा के ठीक उलट लहराता है. इसके अलावा चुनारा सेवकों के अनुसार आमतौर पर मंदिर के ऊपर लाल, पीले या सफेद रंग के ध्वज बांधे जाते हैं, लेकिन जब भी किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा की आशंका होती है तो महाप्रभु की कृपा के प्रतीक के रूप में सफेद ध्वज बांधा जाता है. करोड़ों भक्तों के लिए यह ध्वज केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि उम्मीद, दैवीय सुरक्षा और महाप्रभु जगन्नाथ की शाश्वत उपस्थिति का जीवंत प्रतीक है.

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