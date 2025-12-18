पंजाब में चली AAP की आंधी, जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में पार्टी ने बनाई बढ़त, मतगणना अभी भी जारी

पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में बुधवार को अब तक घोषित परिणामों के अनुसार, सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) बढ़त बनाये हुए है. पार्टी ने इन परिणामों को राज्य सरकार की जन-केंद्रित नीतियों का ‘‘स्पष्ट समर्थन'' बताया है. अधिकारियों ने बताया कि मतपत्रों की गिनती अभी जारी है, इसलिए पूर्ण परिणाम अभी घोषित नहीं किए गए हैं. अब तक घोषित रुझानों और परिणामों के अनुसार, जिला परिषदों और पंचायत समितियों के अधिकतर क्षेत्रों में ‘आप' आगे हैय कांग्रेस दूसरे स्थान पर, उसके बाद शिरोमणि अकाली दल (शिअद) का स्थान रहा.

सबसे आगे निकली 'आप'

जिला परिषदों में, आम आदमी पार्टी ने 60 से अधिक क्षेत्रों में जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस 10 से अधिक क्षेत्रों में, शिअद तीन क्षेत्रों में, भाजपा एक क्षेत्र में आगे रही और दो क्षेत्र निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीते. पंचायत समितियों में सत्ताधारी पार्टी 1,000 से अधिक क्षेत्रों में आगे थी, उसके बाद कांग्रेस 250 से अधिक क्षेत्रों में, शिअद 170 से अधिक क्षेत्रों में, भाजपा 25 से अधिक क्षेत्रों में और अन्य पार्टियां 65 क्षेत्रों में आगे थीं.

बाइस जिला परिषदों के 347 क्षेत्रों और 153 पंचायत समितियों के 2,838 क्षेत्रों के सदस्यों के चुनाव के लिए 14 दिसंबर को मतदान हुआ था. विपक्षी दलों कांग्रेस और शिअद ने सत्तारूढ़ ‘आप' पर 14 दिसंबर को मतदान के दौरान ‘‘खुलेआम धांधली'' करने का आरोप लगाया था. इससे पहले भी दोनों दलों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर उनके उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोकने और नामांकन खारिज कराने का आरोप लगाया था.

पंजाब जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में आम आदमी पार्टी (आप), कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समेत सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने पार्टी चिह्नों पर चुनाव लड़ा.