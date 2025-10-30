विज्ञापन
विशेष लिंक

संसद के कानून खिलाफ विधानसभा में प्रस्‍ताव संघीय ढांचे पर चोट... शिवराज सिंह का पंजाब की AAP सरकार पर पलटवार

पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में "वीबी-जी राम जी" अधिनियम के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आई और केंद्र सरकार पर मनरेगा को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. इसे लेकर शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है.

Read Time: 3 mins
Share
संसद के कानून खिलाफ विधानसभा में प्रस्‍ताव संघीय ढांचे पर चोट... शिवराज सिंह का पंजाब की AAP सरकार पर पलटवार
  • शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संसद द्वारा बनाए कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाना संघीय ढांचे के खिलाफ है
  • उन्होंने पंजाब सरकार के मनरेगा को खत्म करने के आरोपों को अलोकतांत्रिक और संवैधानिक दृष्टि से अनुचित बताया
  • शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब में मजदूरों को मजदूरी न मिलने और भ्रष्टाचार पर काम न करने का आरोप लगाया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली:

केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को भोपाल में कहा कि संसद द्वारा पारित किसी कानून के खिलाफ राज्य विधानसभा में प्रस्ताव लाना संघीय ढांचे की मूल भावना के खिलाफ है. संविधान ने संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया है और उसे मानना केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी है. साथ ही उन्‍होंने कहा कि केवल विरोध के लिए विरोध करना न तो लोकतांत्रिक है और न ही संवैधानिक है.

पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में "वीबी-जी राम जी" अधिनियम के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आई और केंद्र सरकार पर मनरेगा को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया.

ये भी पढ़ें: शिवराज की सुरक्षा में बड़ी चूक? ISI का अलर्ट और केंद्र की चिट्ठी के बाद भी एक महीने तक 'सोती' रही सरकार

पंजाब में मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही: चौहान

नए कानून - "विकसित भारत - जी राम जी" के खिलाफ पंजाब में AAP सरकार के आरोप पर पलटवार करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों से कहा, "पंजाब में मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही और भ्रष्टाचार पर काम करने के बजाय विधानसभा में कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाने की बात की जा रही है, यह अलोकतांत्रिक सोच है".

उधर, कांग्रेस ने भी मनरेगा की जगह लाए गए नए "जी राम जी" कानून के विरोध में 5 जनवरी से 'मनरेगा बचाओ अभियान' लांच करने का ऐलान किया है.

ये भी पढ़ें: MP में 'मामा' युग पर शाह का 'फुल स्टॉप' ! ग्वालियर में बोले- मोहन यादव ही राज्य BJP का वर्तमान हैं

राहुल गांधी को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कसा तंज

कांग्रेस नेताओं के विरोध पर कटाक्ष करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "इतने महत्वपूर्ण बिल पर संसद में चर्चा हो रही हो और नेता प्रतिपक्ष (राहुल गांधी) लोकसभा से गायब रहे, जवाब सुनने की बजाय हंगामा करें, यह गैर-जिम्मेदाराना आचरण है. बाहर जाकर यह भ्रम फैलाना कि वर्षों की योजना एक रात में खत्म कर दी गई, सरासर गलत है, क्योंकि रोजगार योजनाएं पहले भी बदली गई हैं".

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता कल्पना लोक में रहते हैं और देश की हकीकत से उनका कोई लेना-देना नहीं है. बिना मंत्री और कैबिनेट के काम चलने की बात कहना केवल भ्रम फैलाना है, मन में जो आया कह देना, जिम्मेदार राजनीति नहीं है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shivraj Singh Chouhan, Punjab Government, Punjab AAP Government
Get App for Better Experience
Install Now