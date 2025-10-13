'कल सुबह नू की होना...' गाने पर डांस करते-करते पंजाब की महिला को आया हार्ट अटैक, वीडियो वायरल

करवा चौथ पर महिलाएं व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, लेकिन उस पति पर क्या बीतती होगी, जब करवा चौथ का व्रत खोलने से कुछ मिनट पहले ही व्रती महिला की मृत्यु हो जाए. ऐसा ही एक मामला पंजाब के बरनाला के तपा में सामने आया है. यहां करवाचौथ पर दिल का दौरा पड़ने से एक महिला की मौत हो गई. महिला तपा निवासी 59 वर्षीय आशा रानी थी. वह करवा चौथ पर बेहद खुश थीं. चांद का इंतजार करते-करते वह अपनी सहेलियों के साथ नाच रही थीं. अचानक ही वह डीजे फ्लोर पर मुंह के बल गिर गईं और उनकी मौत हो गई. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पोती संग डीजे पर कर रही थीं डांस और तभी...



59 वर्षीय आशा रानी एक समाज सेवी परिवार से ताल्लुक रखती थीं और अपने घर-परिवार में खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थीं. करवा चौथ के दिन आशा रानी ने अपने पति तरसेम लाल की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था. रात को वह अपने पति तरसेम लाल और पोती के साथ कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम में गई थीं. मृतका आशा रानी अपनी सहेलियों के साथ डीजे पर नाचकर खुशियां मना रही थीं. लेकिन नाचते-नाचते उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

'कल सुबह नू की होना यार, पता नहीं की होना'

घटना का पता चलते ही उनके पति तरसेम लाल ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस दुखद घटना से शहर में शोक की लहर है. बताया जा रहा है कि मृतक आशा रानी को आखिरी बार "मौज मस्तियां मान, पता नहीं की हो ना, कल सुबह नू की होना यार, पता नहीं की होना" पंजाबी गाने पर डांस कर रही थीं. इस दौरान की उनकी मौत हो गई. करवा चौथ के दिन आशा रानी की मौत से परिवार सदमे में है.

