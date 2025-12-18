विज्ञापन
आप के तूफान में उड़े कांग्रेस-अकाली दल, जानें पंजाब जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव रिजल्ट का लेटेस्ट अपडेट

Punjab Local Body Election Results 2025: पंजाब निकाय चुनाव रिजल्ट की बात करें तो आम आदमी पार्टी दूसरे दलों के मुकाबले काफी आगे है. जिला परिषद चुनाव और पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल काफी पीछे हैं.

चंडीगढ़:

Punjab Nikay Chunav Results Latest Updates: पंजाब में जिला परिषद, ब्लॉक समिति और पंचायत समिति चुनाव में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की आंधी दिखाई दे रही है. घोषित रुझानों और चुनाव परिणाम की बात करें तो जिला परिषदों और पंचायत समितियों के ज्यादातर इलाकों में आप उम्मीदवारों ने भारी बढ़त प्रतिद्वंद्वी पार्टियों पर बना ली है. कांग्रेस दूसरे स्थान पर, उसके बाद अकाली दल तीसरे स्थान पर है.आम आदमी पार्टी ने जिला परिषद चुनाव में 60 से अधिक इलाकों में विजय हासिल की है. कांग्रेस ने 10 से अधिक और SAD  ने तीन क्षेत्रों में जीत हासिल की है. बीजेपी एक क्षेत्र में आगे है. दो इलाकों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है.

पंचायत समितियों में 1000 से ज्यादा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी आगे थी. कांग्रेस 250 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर है. शिरोमणि अकाली दल 170 से अधिक क्षेत्रों में जीती है या आगे है. बीजेपी 25 से अधिक और अन्य दल 65 क्षेत्रों में आगे हैं.पंजाब में 22 जिला परिषद के 347 क्षेत्र और 153 पंचायत समितियों के 2838 क्षेत्रों के सदस्य का चुनाव 14 दिसंबर हुआ था.

Punjab Zila Parishad and Panchayat Samiti Chunav Results 


 

