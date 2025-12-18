विज्ञापन
पंजाब निकाय चुनाव रिजल्ट : AAP का आंकड़ा 1 हजार पार , कांग्रेस भी खुश, जानें अकाली-BJP का हाल

Punjab Nikay Chunav Results 2025: पंजाब में जिला परिषद और पंचायत चुनाव समिति के नतीजों में आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई है. घोषित नतीजों में वो 50 फीसदी सीटें जीतती दिख रही है.

Punjab Local Body Election Result 2025
  • पंजाब निकाय चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी ने जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में बहुमत हासिल किया है
  • जिला परिषद चुनाव में आप ने कुल 223 सीटें जीतीं, जिसमें आधिकारिक और निर्विरोध दोनों विजेता शामिल हैं
  • पंचायत समिति चुनाव में आप ने 977 सीटों पर जीत दर्ज की है, जो कुल सीटों का करीब आधा हिस्सा है
चंडीगढ़:

Punjab Local Body Election Result 2025: पंजाब निकाय चुनाव परिणाम में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की लहर में कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी जैसे विपक्षी दल काफी पीछे रह गए हैं. जिला परिषद चुनाव और पंचायत चुनाव के कुल घोषित परिणामों की बात करें तो पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली आप का आंकड़ा एक हजार के पार कर गया है. अभी तक के जिला परिषद चुनाव के नतीजों को देखें तो आप का आंकड़ा 50 फीसदी से पार कर गया है. जबकि कांग्रेस और अकाली दल 20-20 फीसदी सीटें ही हासिल कर पाए हैं. पंचायत चुनाव में भी आप की आंधी दिख रही है. आप ने मतदान वाली 2486 सीटों से करीब एक हजार सीटें अपनी झोली में डाल ली हैं. 

जिला परिषद चुनाव 

आप- 201
कांग्रेस-60
अकाली-39
बीजेपी-04
बसपा-03
अन्य-10
22 सीटों पर आप उम्मीदवारों का निर्विरोध चुनाव
(324 में से 322 के घोषित नतीजे) 

पंचायत समिति चुनाव 2025

आप- 977
कांग्रेस-487
अकाली-290
बीजेपी-56
बसपा-26
अन्य-112
352 सीटों पर निर्विरोध चुनाव
(2486 में से अब तक के घोषित नतीजे) 

जिला परिषद चुनाव में आप ने आधी सीटें जीतीं

पंजाब में जिला परिषद चुनाव के 346 जोन हैं, जिसमें 22 सीटों पर निर्विरोध आप प्रत्याशी जीते थे. जबकि बाकी 324 जोन की बात करें तो 18 दिसंबर की दोपहर 322 जोन में नतीजे घोषित किए जा चुके हैं. इसमें आधे से अधिक यानी 201 जोन में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीत दर्ज कर चुके हैं. जबकि अकाली दल के हाथ में 39 और कांग्रेस के पास 60 सीटें आई हैं. बसपा को तीन और निर्दलीयों के खाते में 7 सीटें गई हैं. निर्विरोध और जीते प्रत्याशियों को मिला दें तो आप का आंकड़ा 223 तक पहुंच जाता है. 

पंचायत समिति चुनाव 2025 में आप की आंधी

पंजाब पंचायत समिति चुनाव में 2388 जोन थे. इसमें 2300 के अपडेटेड फाइनल रिजल्ट आए हैं. इसमें से 352 सीटों पर पहले ही निर्विरोध चुनाव हो चुका है, जिसमें 339 में तो आप के उम्मीदवार बिना मुकाबले के जीत गए. वहीं जिन सीटों पर चुनाव हुआ, उनकी बात करें तो आप का आंकड़ा 977 तक पहुंच गया है. जबकि कांग्रेस 487 और अकाली दल 290 जोन ही जीत पाए हैं. बीजेपी 56 और बसपा 26 पर ही ठिठक गई. अन्य के खाते में 112 जोन आए हैं.  

Punjab ZILA PARISHAD Election Results 2025 

