Punjab Local Bodies Polls LIVE: जिला परिषद, पंचायत समिति चुनाव में 12 बजे तक 19% वोटिंग, तरनतारन में पथराव

Punjab Local Bodies Polls Live Updates: पंजाब में रविवार को जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में दोपहर 12 बजे तक 19 प्रतिशत मतदान हुआ. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. मतदान सुबह आठ बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुआ और यह शाम चार बजे तक जारी रहेगा. मतों की गिनती 17 दिसंबर को होगी. राज्य में 22 जिला परिषदों के 347 जोन और 153 पंचायत समितियों के 2,838 जोन के सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान जारी है. कुल 9,000 से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. कुल 1.36 करोड़ मतदाता वोट डालने के पात्र हैं. मालूम हो कि यह मतदान EVM नहीं बैलेट पेपर से हो रहा है.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर अपने पोस्ट में मतदाताओं से अपने घरों से निकलने और बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है. कई मतदाता, विशेषकर बुजुर्ग और महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सुबह-सुबह विभिन्न मतदान केंद्रों पर पहुंचे.

तरन तारन के काजी कोट गांव में आम आदमी पार्टी (आप) और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए और एक-दूसरे पर पत्थर फेंके. फिरोजपुर के बेतु कदीम गांव में भी दो गुटों ने एक-दूसरे पर पत्थर फेंके.

अधिकारियों ने बताया कि मतपत्रों में छपाई की त्रुटि पाए जाने के बाद अमृतसर जिले के वरपाल और खासा गांवों में मतदान स्थगित कर दिया गया.

सुबह 10 बजे तक 8 प्रतिशत मतदान हुआ था. मतों की गिनती 17 दिसंबर को होगी. राज्य में 22 जिला परिषदों के 347 जोन और 153 पंचायत समितियों के 2,838 जोन के सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान जारी है. कुल 9,000 से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. कुल 1.36 करोड़ मतदाता वोट डालने के पात्र हैं और मतदान शाम चार बजे तक जारी रहेगा.

मतदान केंद्र पर मतपत्रों की जांच में जुटे चुनाव अधिकारी.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर अपने पोस्ट में मतदाताओं से अपने घरों से निकलने और बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है. राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस, कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुद्दियां, विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल, संदीप जाखड़ और पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह रखरा सहित कई नेताओं और मंत्रियों ने सुबह ही मतदान कर लिया.

18,224 केंद्र पर हो रहे हैं मतदान

कई मतदाता, विशेषकर बुजुर्ग और महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सुबह-सुबह विभिन्न मतदान केंद्रों पर पहुंचे. अधिकारियों ने बताया कि 18,224 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं. स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए राजपत्रित स्तर के अधिकारियों की देखरेख में लगभग 44,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है.

पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव पर्यवेक्षकों और पुलिस पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है और इस बात पर जोर दिया है कि वह चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.

फतेहगढ़ साहिब बैलेट विवाद पर

पंजाब में चल रहे जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के बीच फतेहगढ़ साहिब निर्वाचन क्षेत्र से बड़ा विवाद सामने आया है. शिअद ने राज्य चुनाव आयुक्त को एक औपचारिक पत्र लिखकर आप के उम्मीदवार अमरिंदर सिंह माडोफल पर गंभीर आरोप लगाए हैं.



पत्र में दावा किया गया है कि माडोफल ने मतदान शुरू होने से करीब 10 घंटे पहले सोशल मीडिया पर असली मतपत्रों (बैलेट पेपर) की तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें सीरियल नंबर साफ दिखाई दे रहे थे। यह घटना मतदान शुरू होने के मात्र 51 मिनट बाद सामने आई.



