हैवान बाप: दुपट्टे से बांधे 17 साल की बेटी के हाथ और फिर नहर में दिया धक्का

पंजाब के फिरोजपुर जिले में एक व्यक्ति ने अपनी 17 वर्षीय बेटी के हाथ बांधकर उसे एक नहर में धक्का दे दिया. पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भूपिंदर सिंह ने कहा, “गोताखोरों की एक टीम लड़की की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल सका है.” पुलिस के अनुसार, आरोपी अपनी बेटी के साथ मारपीट किया करता था. मंगलवार रात लगभग पौने नौ बजे वह उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर नहर के पास ले गया और दुपट्टे से उसके हाथ बांधकर नहर में धकेल दिया.



आरोपी ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड भी किया. पुलिस ने बताया कि आरोपी को अपनी बेटी के चरित्र पर शक था. पुलिस ने लड़की के भतीजे की शिकायत के आधार पर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

