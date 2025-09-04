पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बीमार, केजरीवाल ने मुलाकात कर हाल-चाल जाना

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अपने दौरे से पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली. सूत्रों के अनुसार भगवंत मान बुखार से पीड़ित हैं.

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर मान से मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने कपूरथला जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सुल्तानपुर लोधी का दौरा किया और राज्य में चलाए जा रहे राहत कार्यों का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने प्रभावित लोगों से बातचीत भी की.

बाद में, केजरीवाल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद सोशल मीडिया पर कहा कि इस मुश्किल वक्त में पंजाब सरकार हर परिवार के साथ खड़ी है. उन्होंने बताया कि बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा करके लोगों के दुख-दर्द को करीब से महसूस किया, पीड़ित परिवारों से मुलाक़ात की और राहत सामग्री भी वितरित की.

आज पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। वहाँ लोगों के दुख-दर्द को करीब से महसूस किया, पीड़ित परिवारों से मुलाक़ात की और राहत सामग्री भी वितरित की।



इस कठिन समय में पंजाब सरकार हर परिवार के साथ मज़बूती से खड़ी है। हर ज़रूरतमंद तक मदद पहुँचाई जा रही है। पंजाब के लोग अकेले… pic.twitter.com/dPAwDnELCA — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) September 4, 2025

केजरीवाल ने कहा कि हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाई जा रही है. पंजाब के लोग अकेले नहीं हैं, पूरा देश उनके साथ है. हमें पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर इस आपदा से जल्द बाहर निकलेंगे.

पंजाब इस समय 1988 के बाद की सबसे भीषण बाढ़ आपदा का सामना कर रहा है. हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के कारण सतलुज, ब्यास व रावी नदियां और नाले उफान पर हैं. राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ, सेना, बीएसएफ, पंजाब पुलिस और जिला प्रशासन संयुक्त अभियान चला रहे हैं.

पंजाब में भारी बारिश ने हालात को और गंभीर कर दिया है. अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ से अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है और 3.55 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं. करीब 1.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं.



बाढ़ से पंजाब में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लगी लगभग 80 किलोमीटर लंबी बाड़ को भी नुकसान पहुंचा है. कई जगहों पर लगी बाड़ या तो डूब गई है, उखड़ गई है या झुक गई है. बीएसएफ की कई चौकियां भी जलमग्न हो गई हैं. बीएसएफ पंजाब में 553 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा की निगरानी करता है।



