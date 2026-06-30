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हमारी बेटी और चेतन सिर्फ दोस्त थे, केतन भी ये बात जानता था... सिया के माता-पिता का बड़ा दावा

केतन अग्रवाल हत्याकांड में आरोपी सिया गोयल के माता-पिता ने दावा किया है कि उनकी बेटी और चेतन सिर्फ दोस्त थे और यह बात केतन भी अच्छी तरह जानता था.

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हमारी बेटी और चेतन सिर्फ दोस्त थे, केतन भी ये बात जानता था... सिया के माता-पिता का बड़ा दावा
सिया के माता-पिता का बड़ा बयान
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  • सिया के माता-पिता ने कहा कि सिया और चेतन के बीच केवल दोस्ती थी, रिलेशनशिप नहीं
  • सिया के भाई साहिल गोयल ने दावा किया कि सिया ने केतन से शादी करने की कसम खाई थी
  • पुलिस को शक है कि सिया सच में केतन से शादी नहीं करना चाहती थी और उसने साहिल को अपनी हिचकिचाहट बताई थी
क्या कोर्ट में सिया गोयल ने अपना बयान बदल दिया है?

पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. मुख्य आरोपी सिया के माता पिता का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि चेतन के साथ उनकी बेटी सिया रिलेशनशिप में नहीं थी. वो दोंने केवल दोस्त थे. उन्होंने यह भी दावा किया कि केतन अग्रवाल भी सिया और चेतन की दोस्ती के बारे में जानता था.

सिया के भाई का बड़ा दावा

वहीं सिया के भाई साहिल गोयल का दावा है कि उसने (सिया ने) केतन से शादी करने की कसम खाई थी. उन्होंने चेतन के साथ लगातार अफेयर की जानकारी से इनकार किया. पुलिस की कड़ी पूछताछ के दौरान, साहिल गोयल ने दावा किया कि उसकी बहन सिया ने उसकी जान की कसम खाकर कहा था कि वह सच में केतन से शादी करने को तैयार है. पूछताछ के दौरान साहिल ने कहा कि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सिया और चेतन रिलेशनशिप में हैं

जांच एजेंसियां ​​इस मामले में साहिल गोयल की भूमिका की तेजी से जांच कर रही हैं. हालांकि उसे अभी तक आधिकारिक रूप से आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन जांचकर्ताओं को क्राइम से पहले और बाद में उसके बर्ताव पर गहरा शक है.

क्या सिया ने साहिल को बताया था सच?

चल रही जांच से पता चला है कि सिया केतन से शादी करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और उसने घटना से पहले साहिल को अपनी बहुत ज्यादा हिचकिचाहट के बारे में साफ-साफ बताया था. सूत्रों का कहना है कि पुलिस को अभी भी शक है कि साहिल को सिया और चेतन के बीच पनप रहे रोमांटिक रिश्ते के बारे में पूरी जानकारी थी.

एक कार ड्राइवर ने भी जांच टीम को एक बयान दिया है, जिसमें कहा गया है कि शादी से पहले की ट्रिप के दौरान, जब सिया ने जाने से साफ मना कर दिया, तो साहिल ने ही उसे जबरदस्ती गाड़ी के अंदर बिठाया.

केतन का पासपोर्ट रास्ते में जानबूझकर फाड़े जाने की एक बहुत ही संदिग्ध घटना के बाद साहिल की पूरी तरह चुप्पी और कोई एक्शन न लेने से पुलिस का शक और बढ़ गया है.

लोनावला रूरल पुलिस अभी साहिल के बयानों को फिजिकल सबूतों और घटनाओं की तय टाइमलाइन के साथ क्रॉस-रेफरेंस और स्ट्रेस-टेस्ट कर रही है. साहिल की आखिरी गवाही प्रॉसिक्यूशन के लिए कड़ियों को जोड़ने में अहम साबित हो सकती है.

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