विज्ञापन
विशेष लिंक

केतन मर्डर केस: कोर्ट ने सिया और चेतन की पुलिस कस्टडी 5 दिन और बढ़ाई

सूत्रों ने बताया है कि अब तक की जांच में पुलिस ने कई डिजिटल सबूत जब्त किए हैं. इसके अलावा, जिस स्थान पर केतन अग्रवाल की हत्या हुई थी, वहां घटनाक्रम का सीन रिक्रिएशन भी किया गया है.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
केतन मर्डर केस: कोर्ट ने सिया और चेतन की पुलिस कस्टडी 5 दिन और बढ़ाई
  • केतन अग्रवाल की हत्या मामले में आरोपी सिया गोयल और चेतन को पुलिस ने पांच दिन की कस्टडी में लिया है
  • दोनों आरोपियों की अगली पुलिस कस्टडी अवधि तीन जुलाई तक जारी रहेगी और अदालत ने उनकी पेशी की पुष्टि की है
  • सिया गोयल के वकील आशुतोष श्रीवास्तव ने कस्टडी बढ़ाने का विरोध करते हुए उचित जांच और ट्रायल की आवश्यकता जताई है
सिया गोयल की जमानत अर्जी कब दायर की जा सकती है?
पुणे:

पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में आरोपी सिया गोयल और चेतन की आज वडगांव कोर्ट में पेशी हुई. अदालत ने दोनों को 5 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया. अब सिया और चेतन 3 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे. पुलिस ने दोनों आरोपियों की दोबारा रिमांड की मांग की थी.

इससे पहले पूछताछ के लिए दोनों आरोपियों को लोनावला ग्रामीण पुलिस स्टेशन लाया गया. पूछताछ पूरी होने के बाद उन्हें वडगांव पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखा गया. फिर दिन में दोनों को वडगांव कोर्ट में पेश किया गया.

हालांकि सिया गोयल के वकील आशुतोष श्रीवास्तव ने पुलिस कस्टडी बढ़ाने का विरोध किया और कहा कि आरोपों को सही जांच और ट्रायल के जरिए साबित किया जाना चाहिए.

Latest and Breaking News on NDTV

वकील आशुतोष श्रीवास्तव ने आईएएनएस से कहा, "मेरी कोशिश रहेगी कि कस्टडी न बढ़े. आरोपी ने हर तरह से पुलिस का सहयोग किया है और सभी सवालों के जवाब दिए हैं. परिवार के सदस्यों ने भी अपना बयान दर्ज करवा दिया है. पुलिस को पूछताछ के लिए पर्याप्त समय मिल चुका है. आरोपी 20 साल की लड़की है, इसलिए मुझे लगता है कोर्ट भी इस पहलू को देखेगा और न्यायिक हिरासत में भेज देगा. इसके बाद हम कानूनी प्रक्रिया को बढ़ाएंगे."

आशुतोष श्रीवास्तव ने कहा, "इस मामले में तथ्य कोई साफ संकेत नहीं देते. पहली नजर में ऐसा कोई बयान नहीं है जो हत्या की दिशा में इशारा करता हो. कुछ शक के अलावा मुझे इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखता जो ऐसे नतीजे का समर्थन करता हो."

Latest and Breaking News on NDTV

सिया गोयल के वकील ने कहा, "मुझे यह मानना ​​बहुत अजीब लगता है कि इतने गंभीर आरोपों का सामना कर रही कोई आरोपी, उस व्यक्ति को जिसे वह कथित तौर पर मारना चाहती थी, चार बार उसी जगह ले जाएगी. यह बात मुझे मुमकिन नहीं लगता."

हालांकि, सूत्रों ने बताया है कि अब तक की जांच में पुलिस ने कई डिजिटल सबूत जब्त किए हैं. इसके अलावा, जिस स्थान पर केतन अग्रवाल की हत्या हुई थी, वहां घटनाक्रम का सीन रिक्रिएशन भी किया गया है.

इसे भी पढ़ें: सिया ने मंगेतर केतन अग्रवाल से शॉपिंग के नाम पर 1 करोड़ रुपये लिए और प्रेमी चेतन को दे दिए थे: सूत्र

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ketan Murder Case, Ketan Murder Case Update, Ketan Murder Case News, Ketan Agarwal Lohagad Fort Murder Case
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com